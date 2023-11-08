Almanya'da iyi oyuna rağmen Galatasaray mağlup! Bayern Münih 2-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU)

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ 120. MÜSABAKA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında bugüne kadar 119 defa sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakaların 29'undan galibiyetle ayrılırken, 60 kez de kaybetti. 30 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray, attığı 118 gole karşın, kalesini 204 gole kapatamadı.

ALMAN TAKIMLARIYLA 31 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Avrupa kupalarında Alman temsilcileri ile 31 resmi maça çıktı. Aslan; Magdeburg, Bayern Münih, Uerdingen, Stahl, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Hertha Berlin, Bayer Leverkusen, Hamburg ve Schalke 04 ile oynadığı 31 müsabakada 9 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 11 beraberlik aldı.