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Almanya'da iyi oyuna rağmen Galatasaray mağlup! Bayern Münih 2-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU)

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.11.2023 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023
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Almanya’da iyi oyuna rağmen Galatasaray mağlup! Bayern Münih 2-1 Galatasaray MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, grubunun favorisi olan Bayern Münih'e deplasmanda konuk oldu. Sarı kırmızılılar ilk maçta olduğu gibi rakibine karşı 75 dakika iyi bir oyunla yanıt verirken bu dakikadan sonra gelen gollere engel olamadı ve karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Aslan bu mağlubiyetin ardından grupta 4 puanda kalırken sarı kırmızılıların golü Bakambu'dan geldi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Bayern Münih karşılaşmayı 2-1 kazanarak gruptaki liderliğini garantiledi.

İLK 11'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'ine göre Bayern Münih karşısında tek değişiklik yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray Allianz Arena'da Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Buruk, Victor Nelsson'un yerine Angelino'ya görev verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında yapılan Bayern Münih-Galatasaray maçının ilk yarısı 0 -0 tamamlandı.

5. dakikada Bayern Münih etkili geldi ve Harry Kane'nin şutunda kaleci Muslera topu kornere çıkardı.

14. dakikada Bayern Münih'in Sane ile ceza sahası içerisinde girdiği mutlak gol pozisyonunu kaleci Muslera engelledi.

30. dakikada Goretzka'nın pasında topla buluşan Sane'nin şutunu kaleci Muslera çeldi.

43. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Icardi'nin şutunu Neuer kurtardı. Pozisyonun devamında topla buluşan Ziyech'in ceza sahası içindeki şut denemesi rakip tarafından engellendi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

AVRUPA KUPALARINDA 312. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 311 kez oynadı. Söz konusu maçlarda Aslan, 112 defa sahadan galip ayrılırken, 116 kez de rakiplerine mağlup oldu. 83 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 419 kez havalandırırken, kalesinde 460 gol gördü.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ 120. MÜSABAKA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında bugüne kadar 119 defa sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakaların 29'undan galibiyetle ayrılırken, 60 kez de kaybetti. 30 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray, attığı 118 gole karşın, kalesini 204 gole kapatamadı.

ALMAN TAKIMLARIYLA 31 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Avrupa kupalarında Alman temsilcileri ile 31 resmi maça çıktı. Aslan; Magdeburg, Bayern Münih, Uerdingen, Stahl, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Hertha Berlin, Bayer Leverkusen, Hamburg ve Schalke 04 ile oynadığı 31 müsabakada 9 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 11 beraberlik aldı.

BAYERN, TÜRK TAKIMLARINA HİÇ KAYBETMEDİ

Bayern Münih, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı hiçbir maçta mağlup olmadı.

Tarihinde 3 kez Galatasaray ile karşılaşan Almanya temsilcisi, 4 kez de Beşiktaş ile mücadele etti. Söz konusu 7 mücadelede sadece 1 kez berabere kalan Bayern Münih, 6 mücadeleyi de kazandı.

Türk takımlarıyla yaptığı maçlarda 22 gol atan Bayern Münih, kalesinde sadece 3 gol gördü.

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