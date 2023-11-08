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Münih sokakları alev alev! Galatasaray taraftarı sarı kırmızıya boyadı

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Giriş: 08.11.2023 18:23
Güncelleme:08.11.2023 18:23
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Almanya'nın güçlü ekiplerinden Bayern Münih'e konuk olacak. Maç saatinin yaklaşmaya başlamasıyla birlikte sarı kırmızılı taraftarlar Münih’in Marienplatz meydanında toplanarak maç saatini beklemeye başladı. Galatasaray taraftarı Icardi'ye olan sevgilerini haykırarak meydanı "Aşkın olayım" şarkısıyla inletti. İşte detaylar...
Münih sokakları alev alev!
Münih sokakları alev alev!
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