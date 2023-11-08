08 Kasım 2023, Çarşamba
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Münih sokakları alev alev! Galatasaray taraftarı sarı kırmızıya boyadı
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Almanya'nın güçlü ekiplerinden Bayern Münih'e konuk olacak. Maç saatinin yaklaşmaya başlamasıyla birlikte sarı kırmızılı taraftarlar Münih’in Marienplatz meydanında toplanarak maç saatini beklemeye başladı. Galatasaray taraftarı Icardi'ye olan sevgilerini haykırarak meydanı "Aşkın olayım" şarkısıyla inletti. İşte detaylar...