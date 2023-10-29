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Mauro Icardi'den 29 Ekim paylaşımı: Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.10.2023 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023
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Mauro Icardi’den 29 Ekim paylaşımı: Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun

Galatasaray'ın süperstarı Mauro Icardi, Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı. Icardi paylaşımında Atatürk ve Türk Bayrağı'na da yer verdi. İşte detaylar...

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