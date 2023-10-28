CANLI | Rizespor - Galatasaray (CANLI ANLATIM) Rizespor - Galatasaray maçında ilk düdük sesi

SÜPER LİG'DE GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray, ligdeki son 8 maçından galibiyetle ayrılarak dikkatleri üzerine çekti. Bu seriyi, Kayserispor'la aldığı beraberliğin ardından yakalayan sarı-kırmızılı ekip; Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, Ankaragücü, Antalyaspor ve son olarak Beşiktaş'ı mağlup ederek sürdürdü.

"Aslanlar", geçen sezon 32. haftadaki Beşiktaş mağlubiyetinden bu yana Süper Lig'de kaybetmedi. Bu başarılı grafiğin ardından, Cimbom'un Rize deplasmanında nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.