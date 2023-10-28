CANLI | Rizespor - Galatasaray (CANLI ANLATIM) Rizespor - Galatasaray maçında ilk düdük sesi
Galatasaray, Rizespor ile Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya geliyor. Okan Buruk'un zorlu deplasmanda sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. Maçın hakemi ilk düdüğü çaldı. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Galatasaray, Süpe Lig'in 10. haftasında Rizespor'un konuğu oluyor.
CİMBOM'UN HEDEFİ LİDER OLMAK
Ligde şu ana kadar istikrarlı bir performans sergileyen Galatasaray, 9 maçta 8 zafer ve 1 beraberlikle 25 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla lider Fenerbahçe'nin sadece 2 puan gerisinde ikincilik koltuğunda bulunuyor. Öte yandan, ev sahibi Çaykur Rizespor 10 haftada 4 zafer, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 14 puan kazanarak 8. sıradaki yerini koruyor. Cimbom, Rizespor'la oynadığı malın sonucunda 3 puan alarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak istiyor.
SÜPER LİG'DE GALİBİYET SERİSİ
Galatasaray, ligdeki son 8 maçından galibiyetle ayrılarak dikkatleri üzerine çekti. Bu seriyi, Kayserispor'la aldığı beraberliğin ardından yakalayan sarı-kırmızılı ekip; Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, Ankaragücü, Antalyaspor ve son olarak Beşiktaş'ı mağlup ederek sürdürdü.
"Aslanlar", geçen sezon 32. haftadaki Beşiktaş mağlubiyetinden bu yana Süper Lig'de kaybetmedi. Bu başarılı grafiğin ardından, Cimbom'un Rize deplasmanında nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.
MUSLERA CEZA SINIRINDA
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, bu sezon attığı gollerle takımına önemli katkıda bulunuyor. Icardi, 16 resmi maçta rakip fileleri tam 15 kez sarsmayı başardı. Süper Lig'de 10 gol atan Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 kez gol sevinci yaşadı.
Sarı-kırmızılı takımın deneyimli eldiveni Fernando Muslera, sarı kart sınırında. Eğer Uruguaylı kaleci yarınki maçta sarı kart görürse, 11. haftada oynanacak olan Kasımpaşa mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.
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