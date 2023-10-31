Eski Beşiktaşlı yıldız Galatasaray yolunda! Büyük sürpriz yolda! Transfer dönemine damga vuracak...

EN AZ 3 TRANSFER İSTİYOR

Özellikle son 2 sezondur transferde yüksek isabet oranı yakalayan Cimbom, aynı başarıyı ocak ayında da sürdürmek istiyor. Öte yandan Okan Buruk'un transfer için aklında 2-3 mevki olduğu belirtildi. Başarılı hocanın ocak ayında en az 3 transfer istediği kaydedildi. Bu transferlerden 1 ya da 2'sinin ise yerli olacağı iddia edildi.