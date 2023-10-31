Eski Beşiktaşlı yıldız Galatasaray yolunda! Büyük sürpriz yolda! Transfer dönemine damga vuracak...
Galatasaray'da devre arası transfer için düğmeye basılırken, gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı kırmızılılar bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen yıldız ismi gündemine aldı. İşte transfer dönemine damga vuracak transfer hamlesi...
Galatasaraylı kurmaylar, teknik direktör Okan Buruk'un transfer raporunu iletmesinin ardından çalışmalara başladı. Ocak ayında az ama öz isimleri takıma kazandırmayı planlayan yönetim, yapacağı hamlelerden maksimum katkı almayı planlıyor.
EN AZ 3 TRANSFER İSTİYOR
Özellikle son 2 sezondur transferde yüksek isabet oranı yakalayan Cimbom, aynı başarıyı ocak ayında da sürdürmek istiyor. Öte yandan Okan Buruk'un transfer için aklında 2-3 mevki olduğu belirtildi. Başarılı hocanın ocak ayında en az 3 transfer istediği kaydedildi. Bu transferlerden 1 ya da 2'sinin ise yerli olacağı iddia edildi.
BEŞİKTAŞ'IN ESKİ YILDIZI GÜNDEMDE
Okan Buruk'un talebi sonrası araştırmalarına başlayan yönetimin gündemine ise sürpriz bir isim geldi. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın eski yıldızını gündemine aldığı öne sürüldü. Sarı kırmızılıların bu flaş hamleyi yaparak kadrosunu önemli bir oyuncuyla güçlendirmeyi hedeflediği iddia edildi.
WEGHORST YOLDA
Galatasaray, geçen sezon Beşiktaş'ta 6 ay top koşturan Wout Weghorst'u gündemine aldı. Hollandalı golcünün, sarı kırmızılı ekibe menajerler aracılığıyla teklif edildiği öne sürüldü. Galatasaray'ın ise bu transfere sıcak baktığı iddia edildi.
ALMANYA'DA ÇOK MUTSUZ
Yönetimin, Bakambu'nun düşük performansı sonrası Weghorst'u transfer edebileceği belirtildi. Öte yandan Okan Buruk'un da 31 yaşındaki forvetin transferine 'evet' dediği ileri sürüldü. Weghorts'un şu anda kiralık olarak forma giydiği Hoffenheim'da çok mutsuz olduğu ifade edildi. Tecrübeli oyuncunun yeniden Türkiye'ye dönmeyi istediği ve Galatasaray'a gelmeyi hedeflediği aktarıldı.
BİR ÜCRET TALEP ETMELERİ BEKLENMİYOR
Bonservisi Burnley'de bulunan Weghorst'un, Hoffenheim ile kiralık sözleşmesini sonlandırması durumunda Aslan'a imza atması bekleniyor.
İngiliz ekibi Burnley'nin ise Galatasaray'dan bir ücret talep etmesi beklenmiyor. Bu sezon Almanya'da 8 maça çıkan Weghorst, 1 gol ve 1 asistle oynadı. Geçen sezon Beşiktaş'ta 18 maça çıkan yıldız isim, 9 gol ve 4 asist kaydetmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TUREKS HALKA ARZ TARİHİ 2023! Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
- GENÇ KART NASIL ALINIR? 2023 Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Kart başvuruları başladı mı?
- Kasım ayında şans onlardan yana! O tarihte doğanlar yaşadı! Bir anda zengin olacak 3 burç...
- Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? 31 Ekim 2023 Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine gündemi...
- 9 GÜNLÜK TATİL TARİHİ: Okullar ne zaman kapanacak? 2023 Kasım tatiline kaç gün kaldı? MEB ara tatil günleri...
- Sabah namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Sabah namazı imsak vaktinin girmesiyle kılınabilir mi?
- Akşam saat 11-12-1'de uyuyorsanız bu dakikalara dikkat edin! Sağlığı tepeden tırnağa sarsıyor
- SSK, Bağkur'luya 10 puanlık zamlı tabela yenilendi! SGK, 4A, 4B'liye en düşük 10.520 TL maaş garantisi+ek ödeme: 3 Kasım saat 10.00 itibarıyla...
- Ballon d'Or Tivibu CANLI İZLE | Altın Top ödülü kazananı kim? 2023 Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülleri sıralaması: Messi, De Bruyne, Griezmann, Min-jae...
- AÖL sınav tarihleri 2023-2024 | MEB kritik açıklamayı paylaştı: 1-2-3. oturumları o saatte o tarihlerde... Açık Lise sınavları yüz yüze mi, online mı?
- Prim gün sayısı eksik olanlara emeklilik rotası; SGK başuzmanı 3 altın maddeyi ayyuka çıkardı! 8 Eylül 1999 tarihinden önce...
- Hamam böceğini korkudan ters döndürecek bitki; Kaçacak delik arayacaklar! Garantili haşere uzaklaştırıcı...