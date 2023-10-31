31 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Galatasaray Haberleri Eski Beşiktaşlı yıldız Galatasaray yolunda! Büyük sürpriz yolda! Transfer dönemine damga vuracak...

Eski Beşiktaşlı yıldız Galatasaray yolunda! Büyük sürpriz yolda! Transfer dönemine damga vuracak...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 31.10.2023 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023
ABONE OL
Eski Beşiktaşlı yıldız Galatasaray yolunda! Büyük sürpriz yolda! Transfer dönemine damga vuracak...

Galatasaray'da devre arası transfer için düğmeye basılırken, gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı kırmızılılar bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen yıldız ismi gündemine aldı. İşte transfer dönemine damga vuracak transfer hamlesi...

Galatasaraylı kurmaylar, teknik direktör Okan Buruk'un transfer raporunu iletmesinin ardından çalışmalara başladı. Ocak ayında az ama öz isimleri takıma kazandırmayı planlayan yönetim, yapacağı hamlelerden maksimum katkı almayı planlıyor.

EN AZ 3 TRANSFER İSTİYOR

Özellikle son 2 sezondur transferde yüksek isabet oranı yakalayan Cimbom, aynı başarıyı ocak ayında da sürdürmek istiyor. Öte yandan Okan Buruk'un transfer için aklında 2-3 mevki olduğu belirtildi. Başarılı hocanın ocak ayında en az 3 transfer istediği kaydedildi. Bu transferlerden 1 ya da 2'sinin ise yerli olacağı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ'IN ESKİ YILDIZI GÜNDEMDE

Okan Buruk'un talebi sonrası araştırmalarına başlayan yönetimin gündemine ise sürpriz bir isim geldi. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın eski yıldızını gündemine aldığı öne sürüldü. Sarı kırmızılıların bu flaş hamleyi yaparak kadrosunu önemli bir oyuncuyla güçlendirmeyi hedeflediği iddia edildi.

WEGHORST YOLDA

Galatasaray, geçen sezon Beşiktaş'ta 6 ay top koşturan Wout Weghorst'u gündemine aldı. Hollandalı golcünün, sarı kırmızılı ekibe menajerler aracılığıyla teklif edildiği öne sürüldü. Galatasaray'ın ise bu transfere sıcak baktığı iddia edildi.

ALMANYA'DA ÇOK MUTSUZ

Yönetimin, Bakambu'nun düşük performansı sonrası Weghorst'u transfer edebileceği belirtildi. Öte yandan Okan Buruk'un da 31 yaşındaki forvetin transferine 'evet' dediği ileri sürüldü. Weghorts'un şu anda kiralık olarak forma giydiği Hoffenheim'da çok mutsuz olduğu ifade edildi. Tecrübeli oyuncunun yeniden Türkiye'ye dönmeyi istediği ve Galatasaray'a gelmeyi hedeflediği aktarıldı.

BİR ÜCRET TALEP ETMELERİ BEKLENMİYOR

Bonservisi Burnley'de bulunan Weghorst'un, Hoffenheim ile kiralık sözleşmesini sonlandırması durumunda Aslan'a imza atması bekleniyor.

İngiliz ekibi Burnley'nin ise Galatasaray'dan bir ücret talep etmesi beklenmiyor. Bu sezon Almanya'da 8 maça çıkan Weghorst, 1 gol ve 1 asistle oynadı. Geçen sezon Beşiktaş'ta 18 maça çıkan yıldız isim, 9 gol ve 4 asist kaydetmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA