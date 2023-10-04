Galatasaray'dan Manchester maçı sonrası sert açıklama: Saygısızlık, had bilmezlik...
Galatasaray, Manchester dönüşü İngiltere'de resmi mercilerin davranışlarıyla ilgili sert bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, "Resmi yetkililerin davranışları, yapılan saygısızlık ve had bilmezlikler, ülkemize karşı alınmış bir tavrın göstergesidir." denildi. İşte detaylar...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi "A" Grubu ikinci maçında Manchester United deplasmanına çıktı. Sarı Kırmızılılar, İngiliz ekibini Old Trafford'da 3-2 mağlup etti.
"SAYGISIZLIK, HAD BİLMEZLİK..."
Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından maçın ardından sorun çıkartan İngiliz resmi mercilerine yönelik sert bir açıklamada bulundu.
Yapılan açıklamada, "Resmi yetkililerin davranışları, yapılan saygısızlık ve had bilmezlikler, ülkemize karşı alınmış bir tavrın göstergesidir." denildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) lise mezunu hizmetli alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve ekranı….
- 31 Ekim’e kadar 335 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor! Hyundai, Fiat, Opel, Renault, ÖTV indirimli güncel 2023 model araç fiyatları
- Devletten ev alacaklara, onaracaklara altın kese açıldı! En düşük 35.000, En yüksek 500.000 TL konut yardımı! 1+1, 2+1, 3+1 Betonarme, prafabrik ev...
- 6 Ekim Cuma günü okullar tatil mi? 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu resmi tatil mi? Devlet daireleri, bankalar, kargolar açık mı, kapalı mı?
- Emeklilere 4-29 Ekim arasında 12.000 TL ödeme! O tarihte başvuranın maaş hesabına yatacak!
- Köylüler tarlaya giderken bildikleri tüm duaları okuyorlar! Kabus gibi o ilçeye çöktü
- Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı nedir, yüz yüze mi, online mı olacak? 2023 uzman/ başöğretmenlik sınav başvuruları bitti mi? Sınav tarihi...
- Akaryakıtta dev indirim! Levha değişti! 4 Ekim benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...
- Dünyanın en kolay tatlısı, yiyen vazgeçemiyor: Sadece 2 malzemeyle lezzet şöleni
- Botları, montları raflara geri koyun! 4-5-6-7 Ekim'de hava durumu yeniden şekillendi: Sıcaklıklar o tarihten itibaren...
- Emekliye 5.000 TL ikramiye var mı, yok mu? 29 Ekim 2023 Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, ne zaman yatacak, son durum nedir?
- 2000-2008 arası ve sonrası emeklilik yaşınız değişiyor hemen tabloya bakın! Emeklilik sisteminde yeni düzenleme torbadan çıktı!