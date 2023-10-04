Galatasaray’dan Manchester maçı sonrası sert açıklama: Saygısızlık, had bilmezlik...

"SAYGISIZLIK, HAD BİLMEZLİK..."

Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından maçın ardından sorun çıkartan İngiliz resmi mercilerine yönelik sert bir açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, "Resmi yetkililerin davranışları, yapılan saygısızlık ve had bilmezlikler, ülkemize karşı alınmış bir tavrın göstergesidir." denildi.