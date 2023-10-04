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Galatasaray'dan Manchester maçı sonrası sert açıklama: Saygısızlık, had bilmezlik...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.10.2023 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023
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Galatasaray’dan Manchester maçı sonrası sert açıklama: Saygısızlık, had bilmezlik...

Galatasaray, Manchester dönüşü İngiltere'de resmi mercilerin davranışlarıyla ilgili sert bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, "Resmi yetkililerin davranışları, yapılan saygısızlık ve had bilmezlikler, ülkemize karşı alınmış bir tavrın göstergesidir." denildi. İşte detaylar...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi "A" Grubu ikinci maçında Manchester United deplasmanına çıktı. Sarı Kırmızılılar, İngiliz ekibini Old Trafford'da 3-2 mağlup etti.

"SAYGISIZLIK, HAD BİLMEZLİK..."

Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından maçın ardından sorun çıkartan İngiliz resmi mercilerine yönelik sert bir açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, "Resmi yetkililerin davranışları, yapılan saygısızlık ve had bilmezlikler, ülkemize karşı alınmış bir tavrın göstergesidir." denildi.

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