Manchester United’da kale Altay Bayındır’ı çağırıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 3-2 mağlup olan İngiliz devi Manchester United'da kaleci Andre Onana maça damga vurdu.

Büyük hatalara imza atan Andre Onana, Manchester United'ın aldığı mağlubiyette büyük pay sahibi olurken eleştiri oklarının hedefi oldu.

Hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlayan Manchester United'da en çok eleştiri alan oyuncuların başında Andre Onana geliyor.

Yediği hatalı gollerle Manchesterlı taraftarlara saç baş yolduran Kamerunlu file bekçisi, Galatasaray maçının ardından topa tutuldu.