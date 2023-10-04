Manchester United'da kale Altay Bayındır'ı çağırıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Manchester United'da kaleci Andre Onana'ya büyük tepki var.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 3-2 mağlup olan İngiliz devi Manchester United'da kaleci Andre Onana maça damga vurdu.
Büyük hatalara imza atan Andre Onana, Manchester United'ın aldığı mağlubiyette büyük pay sahibi olurken eleştiri oklarının hedefi oldu.
Hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlayan Manchester United'da en çok eleştiri alan oyuncuların başında Andre Onana geliyor.
Yediği hatalı gollerle Manchesterlı taraftarlara saç baş yolduran Kamerunlu file bekçisi, Galatasaray maçının ardından topa tutuldu.
"KALEYE ALTAY GEÇSİN"
İngiliz taraftarlar, Andre Onana için sosyal medyadan yaklaşık 30 dakika içerisinde 140 bin yorum yaptı.
Manchesterlı taraftarlar, Andre Onana'nın yerine kaleye milli file bekçisi Altay Bayındır'ın geçmesi gerektiğini savunan birçok yorumda bulundu.
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