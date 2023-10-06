Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Ziyech kadroda yok...
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Faslı futbolcu Hakim Ziyech kadroda yer almadı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya deplasmanına gidecek 23 kişilik kafilede şu isimler yer alıyor:
Dries Mertens, Wilfried Zaha, Tete, Halil Dervişoğlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Tanguy Ndombele, Cedric Bakambu, Mauro Icardi.
Faslı futbolcu Hakim Ziyech kadroda yer almadı.
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