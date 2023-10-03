Canlı | Manchester United - Galatasaray (CANLI ANLATIM) Şampiyonlar Ligi'nde dev maç...

AVRUPA KUPALARINDA 310. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 309 kez oynadı. Söz konusu maçlarda Aslan, 111 defa sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 83 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 415 kez havalandırırken, kalesinde ise 455 gol gördü.