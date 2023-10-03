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Canlı | Manchester United - Galatasaray (CANLI ANLATIM) Şampiyonlar Ligi'nde dev maç...

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Giriş Tarihi: 03.10.2023 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023
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Canlı | Manchester United - Galatasaray CANLI ANLATIM Şampiyonlar Ligi’nde dev maç...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray A Grubu 2.maçında deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. İşte maçın muhtemel 11'leri... Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2.maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda İngiliz devi Manchester United'a Old Trafford'da konuk olacak.

ASLAN AVANTAJ PEŞİNDE

A Grubu'nda ilk hafta maçları sonunda Galatasaray'ın 1, Manchester United'ın 0 puanı bulunuyor. Galatasaray deplasmanda bu zorlu mücadeleyi kazanarak, büyük bir avantaj elde etmek istiyor.

HAKEM SLOVAK KRUZLIAK

Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

7. RANDEVUDA GALİBİYET PEŞİNDE

Manchester United ile Galatasaray bugüne kadar resmi maçlarda 6 kez rakip oldu. Geride kalan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 1 kez sahadan galip ayrılırken, İngiliz ekibi de 2 kez kazandı. 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Aslan'ın 4 golüne, Manchester 8 golle karşılık verdi.

İki takım son resmi maçını 20 Kasım 2012'de İstanbul'da oynadı ve Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı. 30 Temmuz 2016 tarihindeki hazırlık maçını ise Manchester United 5-2 kazandı.

AVRUPA KUPALARINDA 310. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 309 kez oynadı. Söz konusu maçlarda Aslan, 111 defa sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 83 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 415 kez havalandırırken, kalesinde ise 455 gol gördü.

20 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, resmi maçlardaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada aldı. Aslan, bu müsabakanın ardından Süper Lig'de 13, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 1 olmak üzere oynadığı 20 maçta yenilmedi. Cimbom, geride kalan 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

MANCHESTER'DA TANIDIK YÜZ

İngiliz ekibi Manchester United yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kaleci Altay Bayındır'ı kadrosuna katmıştı. Bayındır, sarı-kırmızılılara karşı maç kadrosunda yer alacak.

İNGİLİZ EKİPLERİYLE 21 MAÇ YAPTI

Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz temsilcileri ile 21 resmi maça çıktı. Cimbom; Arsenal, Chelsea, Manchester United, Liverpool, Leeds United ve West Bromwich Albion ile oynadığı 21 müsabakada 3 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Altay Bayındır, Dalot, Varane, Lindelöf, Amrabat, Casemiro, Mount, Pellistri, Fernandes, Rashford, Hojlund

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kaan Ayhan, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

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