Son dakika: Galatasaray maçı sonrası PFDK'dan İstanbulspor'a büyük ceza
Son dakika... Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray maçında rakip kulüp seyircisine, kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının yüzde 30’undan fazla fiyat uygulayıp satmasından dolayı İstanbulspor'a 1 milyon 200 bin TL para cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İstanbulspor'a 1 milyon 200 bin lira para cezası verirken, Trabzonsporlu futbolcu Batista Mendy'ye verilen kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebi reddetti.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Galatasaray ile oynadığı maçta rakip kulüp seyircisine, kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının yüzde 30'undan fazla fiyat uygulayarak satmasından dolayı İstanbulspor'a 1 milyon 200 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.
PFDK'nin, Süper Lig'de Pendikspor ile oynanan maçta Trabzonsporlu futbolcu Batista Mendy'nin görmüş olduğu ikinci sarı kart ile devamında verilen kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebi, somut olayda şahısta hata hali bulunmadığından reddettiği kaydedildi.
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