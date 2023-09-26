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Galatasaray'ı şikayet ettiler: Tete transferi için FIFA'ya gittiler

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.09.2023 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023
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Galatasaray’ı şikayet ettiler: Tete transferi için FIFA’ya gittiler

Shakhtar Donetsk, Tete'nin transferi için GalatasarayFIFA'ya şikayet etti. Galatasaray, Tete ile ilgili Shakhtar Donetsk'in "haksız fesih" gerekçesiyle FIFA'ya başvuruda bulunduğunu KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Tete ile ilgili Shakhtar Donetsk'in "haksız fesih" gerekçesiyle FIFA'ya başvuruda bulunduğunu KAP'a bildirdi.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023-2024 birinci transfer ve tescil döneminde sözleşme imzalanan profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins'in eski kulübü FC Shakthar Donetsk tarafından, Mateus Cardoso Lemos Martins ile olan Oyuncu Sözleşmesinin kendileri tarafından haklı nedenle feshedildiğinin tespiti ve Mateus Cardoso Lemos Martins'in, Oyuncu Sözleşmesinin haklı nedenle feshine sebep olduğu iddiasıyla, profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins ve Şirketimiz aleyhine FIFA nezdinde başvuruda bulunulmuştur. FIFA nezdinde yürütülecek olan yargılamaya ilişkin süreç şirketimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir."

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