Olimpiyat stadında 1 gollü galibiyet! Galatasaray avı yakaladı
Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray UEFA organizasyonları nedeniyle ertelenen 3. hafta karşılaşmasında deplasmanda İstanbulspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılarda Davinson Sanchez ve Ndombele'nin statü gereği forma giymediği maç Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlandı. İşte maçtan detaylar...
Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor'a konuk olan Galatasaray tek golle 3 puanın sahibi oldu.
2. dakikada Boey'in sağdan ortasından penaltı noktası üzerine gelen topa Kerem Aktürkoğlu bekletmeden vurdu. Kaleci Jensen, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
3. dakikada Tete'nin ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Mertens'in kaleci Jensen ile karşı karşıya vuruşunda, top uzak köşeden auta çıktı.
8. dakikada Mertens'in yaklaşık 25 metre mesafeden çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak üst direkten döndü.
15. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takım atağında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Traore, açısını düzelttikten sonra yay içine girdi. Bu oyuncunun yerden şutunda kaleci Muslera, sağına yatarak topu kornere çeldi.
21. dakikada Angelino'nun soldan ortasında altıpas önünde uygun durumdaki Tete'nin kafayla vurduğu top, kaleci Jensen'de kaldı.
34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından şutunda kaleci Jensen meşin yuvarlağı kontrol etti.
35. dakikada sarı-kırmızılı takım penaltı kazandı. Angelino'nın soldan ortasında Icardi, Okan Erdoğan ile girdiği mücadelede yerde kalınca, hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.
37. dakikada topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, penaltıyı paslaşarak kullandı. Geriden gelen Icardi, uygun durumda meşin yuvarlağı yandan auta attı.
42. dakikada Galatasaray öne geçti. Soldan gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girdikten sonra pasını penaltı noktası gerisindeki Icardi'ye aktardı. Arjantinli yıldız, topu düzelttikten sonra yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.
Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇIN İKİNCİ YARISINDA YAŞANANLAR
52. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Mamadou'nun ceza sahası içine girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşta uzak köşeye yönelen topu kaleci Muslera kontrol etti.
63. dakikada Sacha Boey, sağ taraftan topla beraber ceza sahası içine girdikten sonra sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta top, kaleci Jensen'de kaldı.
67. dakikada Tete'nin pasında topla buluşan Kerem Demirbay, ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağı ile şutunu çekti. Meşin yuvarlak, üst kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.
79. dakikada Zaha'nın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, sağ taraftan meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Uzak kale direğinde Abdülkerim Bardakcı'nın dokunuşuyla top ağlara gitti. VAR uyarı sonrası hakem Abdülkadir Bitigen, pozisyonun ofsayt olması sebebiyle golü iptal etti.
LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU
Galatasaray, bu sonuçla Süper Lig'de 5. galibiyetini aaldı ve puanını 16'ya çıkararak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor ise 2 puanda kaldı.
İSTANBULSPOR-GALATASARAY İLK 11'LER:
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Ali, Loshaj, Rroca, Ethemi, Ndao, Mamadou, Traore.
Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
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