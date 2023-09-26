Kopenhag'dan Kamil Grabara kararı! Galatasaray maçı sonrası yaptığı skandal çok konuşuldu...
Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, Galatasaray maçından sonra yaptığı paylaşım nedeniyle kaleci Kamil Grabara'ya ceza vermeyeceklerini açıkladı. Neestrup "Sakin kalmalı ve rakip taraftarların uyguladığı baskıya boyun eğmeyeceğimizi söylemeliyiz. Bu bizim Danimarkalı ironimiz ve onun yaptığı şaka vardı." dedi. İşte detaylar...
Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, Galatasaray maçındaki açıklamalarıyla gündem olan Polonyalı kaleci Kamil Grabara hakkında konuştu.
Genç teknik adam, Grabara'ya kulüp tarafından bir ceza verilmeyeceğini açıkladı. Neestrup, "Kulüp tarafından Grabara'ya ceza verilmeyeceğini söyleyebilirim. Basın toplantısında çok komik olduğunu düşündüğüm bir şaka yaptı. Sakin kalmalı ve rakip taraftarların uyguladığı baskıya boyun eğmeyeceğimizi söylemeliyiz. Bu bizim Danimarkalı ironimiz ve onun yaptığı şaka vardı." dedi.
NE OLMUŞTU?
Kamil Grabara, maçın ardından, "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik ama hayat bu! Devam edeceğiz." şeklinde bir paylaşım yaptı. 24 yaşındaki Polonyalı kaleci daha sonra "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik" açıklamasını "O b.ktan maçta" diye değiştirmişti.
DURSUN ÖZBEK'TEN GRABARA AÇIKLAMASI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Grabara'nın paylaşımı sonrası, "Kopenhag kalecisi Kamil Grabara için yönetim kurulunda tartışıyoruz. Onunla ilgili ne yapacağımızı öğrenirsiniz." ifadelerini kullandı.
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