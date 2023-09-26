Kopenhag’dan Kamil Grabara kararı! Galatasaray maçı sonrası yaptığı skandal çok konuşuldu...

NE OLMUŞTU?

Kamil Grabara, maçın ardından, "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik ama hayat bu! Devam edeceğiz." şeklinde bir paylaşım yaptı. 24 yaşındaki Polonyalı kaleci daha sonra "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik" açıklamasını "O b.ktan maçta" diye değiştirmişti.

DURSUN ÖZBEK'TEN GRABARA AÇIKLAMASI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Grabara'nın paylaşımı sonrası, "Kopenhag kalecisi Kamil Grabara için yönetim kurulunda tartışıyoruz. Onunla ilgili ne yapacağımızı öğrenirsiniz." ifadelerini kullandı.