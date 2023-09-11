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Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman ve saat kaçta? İşte 2023-2024 A Grubunun ilk maçı Galatasaray Kopenhag maçının canlı yayınlanacağı kanal…

Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman ve saat kaçta? İşte 2023-2024 A Grubunun ilk maçı Galatasaray Kopenhag maçının canlı yayınlanacağı kanal…

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.09.2023 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023
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Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman ve saat kaçta? İşte 2023-2024 A Grubunun ilk maçı Galatasaray Kopenhag maçının canlı yayınlanacağı kanal…

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig'i şampiyonu Galatasaray’ın ilk maçı olan Kopenhag maçının ne zaman ve hangi kanalda oynanacağı maçı izlemek isteyen taraftarın en çok beklediği konular arasında yerini aldı. İşte 2023-2024 A Grubu Galatasaray – Kopenhag maçı saati ve canlı yayın bilgileri

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