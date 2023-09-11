Galatasaray Salih Özcan için tekrar masada! Son görüşmede transfer bitebilir...

BU HAFTA GÖRÜŞME VAR

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un bu hafta için Dortmund ile görüşeceği öğrenildi. Timur'un, yapılacak görüşmede olumlu ya da olumsuz bir şekilde bu transfere son noktayı koymak istediği öğrenildi.