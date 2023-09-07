Sacha Boey’den Başkan Erdoğan açıklaması! “Odamız daha çok Erdoğancı”

SAĞ BEKTEN ÇARPICI CEVAP

22 yaşındaki başarılı sağ bek, siyasi soruya verdiği cevap sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Boey, "Türkiye'de çok hassas bir konu bu. Bilinen oyuncuların bu konuda fikir belirtmeleri çok zor ama bizim soyunma odamızın daha çok Erdoğancı olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.