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Sacha Boey’den Başkan Erdoğan açıklaması! “Odamız daha çok Erdoğancı”

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.09.2023 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023
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Sacha Boey’den Başkan Erdoğan açıklaması! “Odamız daha çok Erdoğancı”

Galatasaray'ın yıldız sağ beki Kamerun asıllı Fransız Sacha Boey, Fransız basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nafi Alpay'ın Fransız medyası So Foot'tan çevirdiği röportajda Boey, takımdaki futbolcuların daha çok Başkan Erdoğan’ı desteklediğini açıkladı.

Fransız basınından So Foot'a konuşan Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcu, kendisine yöneltilen "Galatasaray soyunma odasında Recep Tayyip Erdoğan destekçisi mi daha fazla? Yoksa muhalifler mi?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

SAĞ BEKTEN ÇARPICI CEVAP

22 yaşındaki başarılı sağ bek, siyasi soruya verdiği cevap sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Boey, "Türkiye'de çok hassas bir konu bu. Bilinen oyuncuların bu konuda fikir belirtmeleri çok zor ama bizim soyunma odamızın daha çok Erdoğancı olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"100 MİLYON EUROYA GİDERİM"

Fransız futbolcu, Suudi Arabistan ile ilgili "Suudi Arabistan'dan 100 milyon euro maaş teklifi alsan gider misin?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Elbette. Geleceği düşünmek lazım. Aileye iyi yaşam şartları sunmak önemli. Benzema'yı çok eleştirdiler ama böyle bir teklife nasıl hayır diyeceksiniz, geri çeviremezsiniz. Gerçekçi olmak lazım."

Galatasaray'da sergilediği başarılı performans ile Avrupa'nın önemli takımlarını peşine takan Sacha Boey'nin kulübü ile 30 Haziran 2025 yılına kadar kontratı bulunuyor.

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