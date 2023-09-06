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Galatasaray'da Dubois'e Süper Lig'de iki talip birden! Yıldız oyuncu ile yollar ayrılıyor...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.09.2023 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023
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Galatasaray’da Dubois’e Süper Lig’de iki talip birden! Yıldız oyuncu ile yollar ayrılıyor...

Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da yapılan transferlerin ardından ayrılıklar da gündemde. Sarı kırmızılılarda 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu Leo Dubois'e Süper Lig'den Pendikspor ve Başakşehir talip oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'dan Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna katmaya hazırlanan Pendikspor, sarı-kırmızılılardan bir oyuncuya daha talip oldu. Pendikspor Galatasaray'ın 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu Leo Dubois'e talip oldu. Leo Dubois için girişimlere yakın zamanda başlayacağı öne sürüldü.

BAŞAKŞEHİR'DE TALİP

Öte yandan Dubois'e bir diğer Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir'in de ilgisi bulunuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda kendisine yer bulamayan tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor.

DUBOIS'İN KARİYERİ

Galatasaray'ın Olympique Lyon'dan 2.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Fransız sağ bek Galatasaray'da 28 karşılaşmaya çıktı. Dubois bu maçlarda 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli isim daha önce Nantes'ta da forma giymişti.

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