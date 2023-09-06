Galatasaray'da Dubois'e Süper Lig'de iki talip birden! Yıldız oyuncu ile yollar ayrılıyor...
Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da yapılan transferlerin ardından ayrılıklar da gündemde. Sarı kırmızılılarda 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu Leo Dubois'e Süper Lig'den Pendikspor ve Başakşehir talip oldu. İşte detaylar...
Galatasaray'dan Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna katmaya hazırlanan Pendikspor, sarı-kırmızılılardan bir oyuncuya daha talip oldu. Pendikspor Galatasaray'ın 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu Leo Dubois'e talip oldu. Leo Dubois için girişimlere yakın zamanda başlayacağı öne sürüldü.
BAŞAKŞEHİR'DE TALİP
Öte yandan Dubois'e bir diğer Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir'in de ilgisi bulunuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda kendisine yer bulamayan tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor.
DUBOIS'İN KARİYERİ
Galatasaray'ın Olympique Lyon'dan 2.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Fransız sağ bek Galatasaray'da 28 karşılaşmaya çıktı. Dubois bu maçlarda 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli isim daha önce Nantes'ta da forma giymişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe'ye "Ahtapot" orta saha geliyor! Hırvat oyuncu takibe aldı! Jorginho, Fabricio Diaz derken...
- Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak 2023? İlkokul, ortaokul, lise ne zaman açılacak?
- YKS ek tercih ekranı bugün açıldı mı 2023? YKS ek tercihler ne zaman, ayın kaçında başlayacak?
- Survivor 2024 All Star ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Survivor All Star yarışmacıları açıklandı mı, belli oldu mu?
- 4 gün okul 3 gün tatil son dakika gelişmesi var mı? Okullar 4 gün mü olacak?
- Emekli maaşına %65'lik oran geldi! OVP tahmini çıktı, %37.76 ile SSK - Bağkur'lu da hesap değişti ! 7.500, 8.500 TL alanlar...
- KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? KYK yurt başvuru sonuç tarihi duyuruldu mu?
- A101 aktüel ürünler kataloğu (7 Eylül 2023)! mutfak gereçlerinden elektronik ürünlere, akıllı LED TV’den beyaz eşyaya birçok ürün A101’de
- Emekliye müjde sabah 07.30'da geldi! Rakamlar güncellendi, 7.500 TL ve üzeri alan SSK, Bağkur, EYT'li emekliye yatacak! 8.000, 9.000, 10.000 TL...
- Muhammed Yakut kimdir, kaç yaşında? Muhammed Yakut yakalandı mı, suçu ne?
- 7 büyüklüğünde deprem tehlikesi olan iller çıktı! Uzmanlar açıkladı: 24 il tek tek sıralandı! Hatay, Konya, Bingöl, İstanbul, İzmir, Osmaniye...
- Bankada 50.000 - 60.000 TL'si olanlar için 32 günlük faiz kazanç tablosu! 50.000 TL 32 günlük mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?