Galatasaray’da Dubois’e Süper Lig’de iki talip birden! Yıldız oyuncu ile yollar ayrılıyor...

Galatasaray'dan Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna katmaya hazırlanan Pendikspor, sarı-kırmızılılardan bir oyuncuya daha talip oldu. Pendikspor Galatasaray'ın 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu Leo Dubois'e talip oldu. Leo Dubois için girişimlere yakın zamanda başlayacağı öne sürüldü.