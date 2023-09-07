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Galatasaray'da Tanguy Ndombele sahaya iniyor!

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.09.2023
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Galatasaray’da Tanguy Ndombele sahaya iniyor!

Galatasaray’ın yeni transferlerinden Ndombele, bu akşam yapılacak olan antrenmanda takımla birlikte çalışacak. Taraftarla buluşmak için sabırsızlanan Fransız yıldız, “Galatasaray’da olduğum ve burada oynayacağım için çok mutluyum” açıklamasını yaptı.

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