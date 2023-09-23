Başakşehir-Galatasaray maç özeti | Başakşehir-GS mücadelesi kaç kaç bitti?
Süper Lig'in heyecanla beklenen karşılaşmalarından biri olan RAMS Başakşehir-Galatasaray maçı, futbolseverlerin büyük ilgisini çekti. Maçın sona ermesiyle beraber maç özeti araştırılmaya başlandı. Müsabaka Aslan’ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. İşte detayları...
Süper Lig'in heyecanla beklenen karşılaşmalarından biri olan RAMS Başakşehir-Galatasaray maçı, futbolseverlerin büyük ilgisini çekti. Maçın sona ermesiyle beraber maç özeti araştırılmaya başlandı. Müsabaka Aslan'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. İşte detayları...
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir evinde Galatasaray'ı konuk etti.
Müsabaka Aslan'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Cimbom'un 2. golünü atan Mauro Icardi tarihe geçti.
Arjantinli yıldız, Süper Lig'de 12 maçta üst üste gol katkısı sağladı ve Burak Yılmaz'ın üst üste 11 maçta gol bulma rekorunu tarihe gömdü.
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BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇININ MAÇI HAKEMİ
RAMS Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Kadir Sağlam.
Sağlam'ın yardımcıları Abdullah Bora Özkara ile Hakan Yemişken.
VAR'da Mustafa Öğretmenoğlu görevde.
Maçın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk.
AVAR'da Hakan Ceylan ile Mustafa Emre Eyisoy görevde.
BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ
Rams Başakşehir: Volkan, Lima, Ba, Duarte, Dubois, Berkay, Aleksic, Pelkas, Serdar, Deniz, Piatek (MUHTEMEL)
Galatasaray: Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Sergio Oliveira, Ziyech, Barış Alper, Tete, Icardi.
Ligde 4 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bir maçı eksik Galatasaray, aynı sayıda maçı bulunan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer buldu.
Sezona iyi başlayamayan RAMS Başakşehir ise 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı. Turuncu-lacivertliler, 3 puanla haftaya 16. sırada girdi.
SON 17 RESMİ MAÇINDA KAYBETMEDİ
Galatasaray, son 17 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.
Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.
"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.
ICARDI, EN ÖNEMLİ GOL AYAĞI
Galatasaray'da sezona iyi başlayan Mauro Icardi, Başakşehir'e karşı da takımının en önemli gol umudu olacak.
Sarı-kırmızılı ekibin geçen sezonki şampiyonluğunda başrolü oynayan futbolculardan olan Arjantinli yıldız, bu sezona da etkileyici bir giriş yaptı. 30 yaşındaki santrfor, bu sezon çıktığı 9 resmi maçta 8 kez fileleri havalandırdı.
Süper Lig'de forma giydiği son 3 müsabakada 5 gol atan Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez skoru değiştirerek takımına katkı verdi.
GALATASARAY TAM KADRO
Sarı-kırmızılı ekipte kritik müsabaka öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.
Karşılaşmaya tam kadro hazırlanan Galatasaray'da bireysel program uygulanan Wilfried Zaha da takıma döndü. Sarı-kırmızılılar, yarınki karşılaşmaya tam kadro olarak çıkabilecek.
ÇAĞDAŞ ATAN'A İKİNCİ KEZ RAKİP
Galatasaray, bu sezon teknik direktör Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı bir takımla ikinci kez karşılaşacak.
Ligin ilk haftasında deplasmanda Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, müsabakadan 0-0'lık beraberlikle döndü.
Sarı-kırmızılılar, Emre Belözoğlu'nun ayrılmasından sonra RAMS Başakşehir'in başına geçen genç teknik adama bir kez daha rakip olacak.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ 31. RANDEVU
Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 30 maçtan 15'ini Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Galatasaray'ın 52 golüne, Medipol Başakşehir 36 golle cevap verdi.
BAŞAKŞEHİR'İN EV SAHİBİ OLDUĞU MAÇLAR
RAMS Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan maçlarda da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.
İki takım arasında 10'u Başakşehir Fatih Terim, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan 15 lig maçında sarı-kırmızılılar 7, turuncu-lacivertli ekip ise 5 kez galip geldi. Taraflar 3 müsabakada ise berabere kaldı.
Söz konusu karılaşmalarda Galatasaray 23, ev sahibi ekip ise 21 gol attı.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini geçen sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçta 7-0'lık sonuçla aldı.
Başakşehir ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, ev sahibi olduğu maçlarda elde etti.
Turuncu-lacivertli takım, rakibini 2017-2018 sezonunda 5-1, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da 4-0 mağlup etti.
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