UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, sarı-lacivertlilerin İngiliz sol beki Archie Brown'ı yakın takibe aldı. İngiliz kulübünün yetkilileri, bu akşam Stamford Bridge'de oynanacak karşılaşmada genç futbolcuyu tribünden izleyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiltere'nin başkenti Londra'da Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak Fenerbahçe'de dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

NEWCASTLE UNITED, ARCHIE BROWN'IN PEŞİNDE

A Spor'un haberine göre Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown'ı yakın takibe aldı.

STAMFORD BRIDGE'DE TRİBÜNDEN İZLEYECEKLER

İngiliz kulübünün yetkilileri, bu akşam Stamford Bridge'de oynanacak Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçı Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe karşılaşmasında genç futbolcunun performansını tribünden takip edecek.