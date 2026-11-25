Ali Şansalan (A Haber Foto Arşiv)

GALATASARAY ETİK KURULUNA GİDİYOR

DHA'nın haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, Ali Şansalan'ı Etik Kuruluna şikayet etmeye hazırlanıyor. Şikayet dilekçesinde, hakemin soyunma odasına giderken yaptığı tüm konuşmaların kurulla paylaşılması istenecek.

VAR VE TELSİZ KAYITLARI TALEP EDİLDİ

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonundan hakem raporlarının yanı sıra VAR ve hakem telsiz kayıtlarının da paylaşılmasını talep etti.