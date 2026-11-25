Galatasaray'dan Ali Şansalan hamlesi! VAR ve telsiz kayıtları istendi
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Samsunspor karşılaşmasının ardından teknik direktör Okan Buruk'un kırmızı kart görmesi üzerine Galatasaray yönetimi harekete geçti. Sarı-kırmızılı kulübün, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'ı Etik Kuruluna şikayet etmeye hazırlandığı öğrenildi. Galatasaray ayrıca Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) hakem raporlarının, VAR ve telsiz kayıtlarının paylaşılmasını talep etti.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Samsunspor ile karşılaşan Galatasaray, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılıların gollerini Lucas Torreira ve Yunus Akgün kaydederken Samsunspor'un tek golü Mohamed Bayo'dan geldi.
MAÇIN ARDINDAN KIRMIZI KART TARTIŞMASI
Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, bitiş düdüğünün ardından elini sıkmadığı gerekçesiyle Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.
OKAN BURUK KARARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİ İSTEDİ
Galatasaray'ın YouTube kanalına açıklamalarda bulunan 53 yaşındaki teknik adam, kırmızı kart karşısında yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Buruk, hakemlerin kararlarını kurallara uygun şekilde vermesi gerektiğini belirterek uygulamanın yeniden değerlendirilmesini istedi.
GALATASARAY ETİK KURULUNA GİDİYOR
DHA'nın haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, Ali Şansalan'ı Etik Kuruluna şikayet etmeye hazırlanıyor. Şikayet dilekçesinde, hakemin soyunma odasına giderken yaptığı tüm konuşmaların kurulla paylaşılması istenecek.
VAR VE TELSİZ KAYITLARI TALEP EDİLDİ
Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonundan hakem raporlarının yanı sıra VAR ve hakem telsiz kayıtlarının da paylaşılmasını talep etti.