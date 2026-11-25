Mauro Icardi hakkında flaş transfer iddiası! Bayern Münih gündemde
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan Mauro Icardi için Almanya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. Alman basını, Harry Kane ve Ismael Saibari'nin sakatlıkları nedeniyle hücum hattında sıkıntı yaşayan Bayern Münih'e Arjantinli golcüyü önerdi.
Galatasaray ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde bulunan Mauro Icardi'nin adı Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih ile anılmaya başlandı.
BAYERN MÜNİH'TE SAKATLIK KRİZİ
Harry Kane'in 3-4 ay sahalardan uzak kalması beklenirken Ismael Saibari'nin ocak ayının sonunda takıma dönmesi öngörülüyor.
Alman gazetesi Bild, Bayern Münih'in devre arasında yüksek maliyetli transferler yerine sezon sonuna kadar katkı sağlayabilecek futbolculara yönelmesini önerdi.
ALMAN BASININDAN ICARDI ÖNERİSİ
Gazete, 33 yaşındaki Mauro Icardi'nin tecrübesine ve bonservisinin elinde olmasına dikkat çekti.
Arjantinli golcünün Galatasaray'daki son sezonunda 12 karşılaşmaya ilk 11'de başlamasına rağmen ligde 14 gol attığı hatırlatıldı.
SEZON SONUNA KADAR SÖZLEŞME ÖNERİSİ
Icardi ile sezon sonuna kadar yapılabilecek bir anlaşmanın Bayern Münih açısından transfer riskini azaltabileceği belirtildi.
CHOUPO-MOTING ÖRNEĞİ
Değerlendirmede, Bayern Münih'in 2020 yılında Kamerunlu santrfor Eric Maxim Choupo-Moting'i bonservis bedeli ödemeden transfer ederek bir yıllık sözleşme imzalaması örnek gösterildi.
GALATASARAY'DA EFSANE OLDU
Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla çıktığı 134 karşılaşmada 77 gol atarken 25 de asist yaptı. Arjantinli golcü, sarı-kırmızılı takımda toplam 102 gole doğrudan katkı sağladı.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO
Eylül 2022'de Paris Saint-Germain'den (PSG) kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Icardi'nin bonservisi, Temmuz 2023'te 10 milyon euro karşılığında alındı. 1 Temmuz 2026'da sarı-kırmızılı takımdan ayrılan Arjantinli golcünün güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.