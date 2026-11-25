Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan Mauro Icardi için Almanya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. Alman basını, Harry Kane ve Ismael Saibari'nin sakatlıkları nedeniyle hücum hattında sıkıntı yaşayan Bayern Münih'e Arjantinli golcüyü önerdi.

Galatasaray ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde bulunan Mauro Icardi'nin adı Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih ile anılmaya başlandı.

Mauro Icardi (A Haber Foto Aşiv) BAYERN MÜNİH'TE SAKATLIK KRİZİ Harry Kane'in 3-4 ay sahalardan uzak kalması beklenirken Ismael Saibari'nin ocak ayının sonunda takıma dönmesi öngörülüyor. Alman gazetesi Bild, Bayern Münih'in devre arasında yüksek maliyetli transferler yerine sezon sonuna kadar katkı sağlayabilecek futbolculara yönelmesini önerdi.

Mauro Icardi (A Haber Foto Aşiv) ALMAN BASININDAN ICARDI ÖNERİSİ Gazete, 33 yaşındaki Mauro Icardi'nin tecrübesine ve bonservisinin elinde olmasına dikkat çekti. Arjantinli golcünün Galatasaray'daki son sezonunda 12 karşılaşmaya ilk 11'de başlamasına rağmen ligde 14 gol attığı hatırlatıldı. SEZON SONUNA KADAR SÖZLEŞME ÖNERİSİ Icardi ile sezon sonuna kadar yapılabilecek bir anlaşmanın Bayern Münih açısından transfer riskini azaltabileceği belirtildi. CHOUPO-MOTING ÖRNEĞİ Değerlendirmede, Bayern Münih'in 2020 yılında Kamerunlu santrfor Eric Maxim Choupo-Moting'i bonservis bedeli ödemeden transfer ederek bir yıllık sözleşme imzalaması örnek gösterildi.