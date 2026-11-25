Emre Belözoğlu'ndan Shakhtar Donetsk maçında santrafor kararı: İşte muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk deplasmanına çıkacak. Londra'daki Stamford Bridge'de oynanacak mücadelede Vedat Muriqi'nin ilk 11'de görev alması bekleniyor. Peki Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?