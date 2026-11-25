Emre Belözoğlu'ndan Shakhtar Donetsk maçında santrafor kararı: İşte muhtemel 11'ler
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk deplasmanına çıkacak. Londra'daki Stamford Bridge'de oynanacak mücadelede Vedat Muriqi'nin ilk 11'de görev alması bekleniyor. Peki Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertliler, kritik mücadelede galibiyet arayacak. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin forvet tercihi de netleşmeye başladı. Vedat Muriqi'nin mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.
MAÇ LONDRA'DA OYNANACAK
UEFA'nın aldığı karar doğrultusunda Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe karşılaşması, Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak. Mücadelede ilk düdük saat 23.00'te çalacak.
MURIQI'NİN İLK 11'DE OYNAMASI BEKLENİYOR
Fenerbahçe'de Shakhtar Donetsk karşısında forvet hattında Vedat Muriqi'nin görev alması bekleniyor. İşte iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'leri:
Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Henrique, Nazaryna, Ocheretko, Gomes, Santana, Mendoza, Traore.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın, Muriqi.
MICHAEL OLIVER DÜDÜK ÇALACAK
Kritik karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.
Mücadelenin VAR koltuğunda Darren England, AVAR görevinde ise Andrew Madley bulunacak.
İKİ TAKIMIN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI
Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 4 haftada 4 puan topladı. Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe ise aynı süreçte 5 puanı hanesine yazdırdı.
MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe karşılaşması TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Mücadele saat 23.00'te başlayacak.