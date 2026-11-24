Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan (A Haber Foto Arşiv)

TARAFTARLARA MESAJ: "SOFRAMIZ GENİŞ"

"Gelen herkesin başımız üzerinde yeri var, soframız geniş. Kendi kültürümüzde de misafir en iyi şekilde ağırlanıyor. Güzel bir maç, güzel bir mücadele. İnsanlar için seyir zevki yüksek bir maç izletmek istiyoruz."

İLK 24 HEDEFİ: "BİR HAYAL OLACAK"

"Tek tek gideceğiz ama hayal ettiğimiz oyunu oynuyoruz, hayal ettiğimiz şansları yakalıyoruz. İlk 24'e girebilirsek, bu bir hayal olacak. Gerçekten çok zor bir şey yaptığımız. Bu çocukların yaptıklarıyla gurur duyuyorum. 24'e kalır mıyız, bilmiyorum ama Ukrayna halkının savunduğu değerleri, saha içinde futbol ne kadar savunursa o kadar savunacağız."