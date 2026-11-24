Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber! Inter'in yıldızı sahalardan ne kadar uzak kalacak?
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İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Stuttgart maçı öncesinde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi. İtalyan kulübü, milli futbolcunun sağ uyluk bölgesindeki fleksör kaslarında zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
İtalya Serie A'da 12'nci hafta geride kalırken, Inter lider Lazio'nun 3 puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdürüyor.
Mavi-siyahlı ekipte 25 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Stuttgart maçı öncesinde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi. Inter'den yapılan açıklamada, milli futbolcunun sağ uyluk bölgesinde zorlanma tespit edildiği ifade edildi.