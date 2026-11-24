Emre Belözoğlu Fenerbahçe tarihine geçiyor: Shakhtar Donetsk maçıyla bir ilki yaşayacak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Shakhtar Donetsk karşılaşmasıyla sarı-lacivertli kulüpte hem futbolcu hem de teknik direktör olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev yapan ilk isim olacak. Mücadele, Devler Ligi tarihinde iki Türk teknik adamı da ilk kez karşı karşıya getirecek.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yarın Shakhtar Donetsk ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sarı-lacivertli kulübün tarihine geçmeye hazırlanıyor. Belözoğlu, bu maçla birlikte Fenerbahçe formasıyla hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Devler Ligi'nde görev yapan ilk isim olacak.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak mücadele, Belözoğlu açısından teknik direktörlük kariyerinde de bir ilki beraberinde getirecek.
FENERBAHÇE FORMASIYLA 3 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA ÇIKTI
Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe formasıyla 227 karşılaşmada görev yapan Emre Belözoğlu, 2008-2009 sezonunda sarı-lacivertli ekiple UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta sahaya çıktı.
Belözoğlu, grup aşamasında oynanan 2 Porto ve 1 Dinamo Kiev karşılaşmasında forma giydi. Yarınki Shakhtar Donetsk mücadelesi ise tecrübeli teknik adamın teknik direktör olarak çıkacağı ilk Şampiyonlar Ligi maçı olacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İKİ TÜRK TEKNİK ADAM İLK KEZ RAKİP
Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe karşılaşması, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde iki Türk teknik direktörün ilk kez karşı karşıya gelmesi bakımından da önem taşıyor.
Geçen sezon başında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğüne getirilen Arda Turan, takımını ligde şampiyonluğa taşımıştı. Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanarak Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Sarı-lacivertli ekip ise İsmail Kartal'ın ardından Liverpool karşılaşmasına Dirk Kuyt yönetiminde çıkmış, daha sonra takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirmişti.
Fenerbahçe, Belözoğlu yönetimindeki ilk Şampiyonlar Ligi sınavını İngiltere'de verecek. Yarın oynanacak 90 dakika, hem Belözoğlu'nun kulüp tarihindeki yerini pekiştirecek hem de Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk teknik adamı ilk kez rakip yapacak.