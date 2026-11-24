Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Shakhtar Donetsk karşılaşmasıyla sarı-lacivertli kulüpte hem futbolcu hem de teknik direktör olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev yapan ilk isim olacak. Mücadele, Devler Ligi tarihinde iki Türk teknik adamı da ilk kez karşı karşıya getirecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yarın Shakhtar Donetsk ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sarı-lacivertli kulübün tarihine geçmeye hazırlanıyor. Belözoğlu, bu maçla birlikte Fenerbahçe formasıyla hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Devler Ligi'nde görev yapan ilk isim olacak. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak mücadele, Belözoğlu açısından teknik direktörlük kariyerinde de bir ilki beraberinde getirecek.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) FENERBAHÇE FORMASIYLA 3 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA ÇIKTI Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe formasıyla 227 karşılaşmada görev yapan Emre Belözoğlu, 2008-2009 sezonunda sarı-lacivertli ekiple UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta sahaya çıktı. Belözoğlu, grup aşamasında oynanan 2 Porto ve 1 Dinamo Kiev karşılaşmasında forma giydi. Yarınki Shakhtar Donetsk mücadelesi ise tecrübeli teknik adamın teknik direktör olarak çıkacağı ilk Şampiyonlar Ligi maçı olacak.