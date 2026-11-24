UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe, 25 Kasım Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, sarı-lacivertlilerin kadro kalitesine dikkat çekerken karşılaşmanın kendileri açısından önemini anlattı. Genç teknik adam, taraftarlara da mesaj verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, 25 Kasım Çarşamba günü Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Fenerbahçe'nin kadro kalitesini, takımının ilk 24 hedefini ve mücadelenin kendileri açısından önemini değerlendirdi. İşte Arda Turan'ın açıklamaları:

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan (A Haber Foto Arşiv) TARAFTARLARA MESAJ: "SOFRAMIZ GENİŞ" "Gelen herkesin başımız üzerinde yeri var, soframız geniş. Kendi kültürümüzde de misafir en iyi şekilde ağırlanıyor. Güzel bir maç, güzel bir mücadele. İnsanlar için seyir zevki yüksek bir maç izletmek istiyoruz." İLK 24 HEDEFİ: "BİR HAYAL OLACAK" "Tek tek gideceğiz ama hayal ettiğimiz oyunu oynuyoruz, hayal ettiğimiz şansları yakalıyoruz. İlk 24'e girebilirsek, bu bir hayal olacak. Gerçekten çok zor bir şey yaptığımız. Bu çocukların yaptıklarıyla gurur duyuyorum. 24'e kalır mıyız, bilmiyorum ama Ukrayna halkının savunduğu değerleri, saha içinde futbol ne kadar savunursa o kadar savunacağız."

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan (A Haber Foto Arşiv) FENERBAHÇE'NİN KADRO KALİTESİNE DİKKAT ÇEKTİ "Fenerbahçe'nin çok iyi bir hocası var, detaylara dikkat eden ve çok iyi bir takımı var. Bu anları daha önce oynamış, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış, Dünya Kupası'nı kazanmış oyuncular var. Böyle oyunculara karşı oynarken her zaman tetikte olmalısınız. Çünkü en ufak bir fırsatı da değerlendireceklerdir. Bu arada her atılan, yenilen gol, her puan çok önemli. O yüzden hazır olmak zorundayız, her anı yönetmek zorundayız." "GERİ ADIM ATMAK İSTEMİYORUZ" "Fenerbahçe maçı için heyecanlı ve ümitliyiz. Kolay bir maç olmayacak ama Shakhtar'ın oyununu göstermek ve geri adım atmak istemiyoruz."