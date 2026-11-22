Shakhtar Donetsk kafilesi, Fenerbahçe karşılaşması için 21 Kasım'da Ukrayna'nın Lviv kentinden Polonya'ya hareket etti.

Ancak Polonya polisi, sistemlerinde arıza yaşandığını öne sürerek teknik direktör Arda Turan, teknik ekip ve 8 futbolcunun bulunduğu üç aracın sınırdan geçişine izin vermedi.