Fenerbahçe maçı öncesi Arda Turan'a büyük şok! 8 futbolcu sınırda kaldı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşmaya hazırlanan Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'te beklenmedik bir kriz yaşandı. Ukrayna temsilcisinin 8 futbolcusu, Polonya sınırında yaşanan sorun nedeniyle takım kafilesiyle birlikte Londra'ya gidemedi.
Shakhtar Donetsk kafilesi, Fenerbahçe karşılaşması için 21 Kasım'da Ukrayna'nın Lviv kentinden Polonya'ya hareket etti.
Ancak Polonya polisi, sistemlerinde arıza yaşandığını öne sürerek teknik direktör Arda Turan, teknik ekip ve 8 futbolcunun bulunduğu üç aracın sınırdan geçişine izin vermedi.
8 FUTBOLCU GECEYİ SINIRDA GEÇİRDİ
Sabah'ta yer alan habere göre Polonya sınırında yaşanan sorun nedeniyle takım uçağına yetişemeyen 8 futbolcu, geceyi sınırda geçirmek zorunda kaldı.
Sabaha karşı geçişlerine izin verilen oyuncuların, 22 Kasım'da takım kafilesinden ayrı olarak Londra'ya ulaşmasının beklendiği belirtildi.
ARDA TURAN KAMP PROGRAMINI DEĞİŞTİRDİ
Fenerbahçe karşılaşması öncesinde yaşanan aksaklık, Shakhtar Donetsk'in hazırlıklarını da etkiledi.
Teknik direktör Arda Turan, 8 futbolcunun kafileyle birlikte Londra'ya ulaşamaması üzerine antrenman ve kamp programında değişikliğe gitmek zorunda kaldı.
LONDRA YOLCULUĞU 12 SAATİ BULUYOR
Shakhtar Donetsk, Avrupa kupası karşılaşmaları için öncelikle Lviv'den kara yoluyla Polonya'ya geçiyor.
Sınırdaki beklemelerle birlikte yaklaşık 7 saat süren yolculuğun ardından Ukrayna ekibi, Polonya'dan uçakla Londra'ya hareket ediyor.
Toplam yolculuk süresi yaklaşık 12 saati bulurken sınır prosedürleri nedeniyle bu süre daha da uzayabiliyor.
FENERBAHÇE MAÇI 25 KASIM'DA
Shakhtar Donetsk, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki iç saha karşılaşmalarını İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge'de oynuyor.
Arda Turan yönetimindeki Ukrayna temsilcisi, 25 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.