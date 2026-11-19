Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun, taraftarların beklediği tempolu oyunu sahaya yansıtabilmek için Guendouzi ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Genç teknik adamın, Göztepe maçında gol atan ve son oynanan Çorum FK karşılaşmasında asist yapan Fransız futbolcudan hücumda daha fazla sorumluluk üstlenmesini istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de milli aranın sona ermesiyle birlikte Matteo Guendouzi'nin sahadaki rolünün değişeceği öğrenildi. Daha önce orta sahadaki partneri N'Golo Kante ile savunma ağırlıklı bir oyun sergileyen Fransız futbolcunun, yeni dönemde hücuma daha fazla katkı sağlaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de milli aranın ardından Matteo Guendouzi'nin sahadaki rolünün değişmesi bekleniyor. (AA)

"SANA VE KANTE'YE BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR"

Belözoğlu'nun Guendouzi ile gerçekleştirdiği görüşmede şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

"Son haftalarda ofansif olarak başarılı bir performans ortaya koyuyorsun. Yeni dönemde senden ofansif olarak daha fazla katkı yapmanı istiyorum. İstediğimiz tempolu oyunu sahaya yansıtmamız için sana ve Kante'ye büyük iş düşüyor. Artık defans kadar ofansı da düşünmen gerekiyor."