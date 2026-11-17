Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 12. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 115-81 kazandı.

Fenerbahçe Tarfin-LDLC Asvel maçı (AA)

MAÇTAN NOTLAR

Karşılaşmanın ilk periyodunda rakibine 32-12 üstünlük sağlayan Fenerbahçe Tarfin, ikinci çeyrekte de skor avantajını korudu.

Sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 54-39 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Tarfin, üçüncü periyodu 89-61 önde bitirdi.

Son çeyrekte farkı daha da açan sarı-lacivertliler, mücadeleden 115-81 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Tarfin'de Larkin, kaydettiği 25 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Juzang 15, Tucker 11, Shields, Sargiunas, Powell ve Bingham Jr ise 8'er sayıyla mücadele etti.

LDLC ASVEL'de Dossou-Yovo 19 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Jackson 14, Fodzo Dada 12 ve Massa 11 sayı kaydetti.