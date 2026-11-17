Fenerbahçe Tarfin'den EuroLeague'de farklı galibiyet! ASVEL'i 34 sayı farkla devirdi
Fenerbahçe Tarfin, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 12. haftasında sahasında ağırladığı Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 115-81 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, 34 sayı farkla kazandığı karşılaşmanın ardından 8. galibiyetine ulaşırken ASVEL, 8. yenilgisini yaşadı. Mücadeleyi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 12. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 115-81 kazandı.
Bu sonuçla Fenerbahçe Tarfin, organizasyondaki 8. galibiyetini elde ederken LDLC ASVEL, 8. mağlubiyetini yaşadı.
MAÇTAN NOTLAR
Karşılaşmanın ilk periyodunda rakibine 32-12 üstünlük sağlayan Fenerbahçe Tarfin, ikinci çeyrekte de skor avantajını korudu.
Sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 54-39 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Tarfin, üçüncü periyodu 89-61 önde bitirdi.
Son çeyrekte farkı daha da açan sarı-lacivertliler, mücadeleden 115-81 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Tarfin'de Larkin, kaydettiği 25 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Juzang 15, Tucker 11, Shields, Sargiunas, Powell ve Bingham Jr ise 8'er sayıyla mücadele etti.
LDLC ASVEL'de Dossou-Yovo 19 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Jackson 14, Fodzo Dada 12 ve Massa 11 sayı kaydetti.
AZİZ YILDIRIM DA KARŞILAŞMAYI TAKİP ETTİ
Fenerbahçe Tarfin'in LDLC ASVEL'i 115-81 mağlup ettiği mücadeleyi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri de tribünden takip etti.
MAÇIN KÜNYESİ
Fenerbahçe Tarfin: 115 - LDLC ASVEL: 81
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
Hakemler: Carlos Cortes, Alberto Baena, Saulius Racys
Fenerbahçe Tarfin: Juzang 15, Forrest 7, Larkin 25, Sertaç Şanlı 6, Shields 8, Clyburn 7, Sargiunas 8, Tucker 11, Powell 8, Baldwin 7, Bingham Jr 8, Melih Mahmutoğlu 5
LDLC ASVEL: Gach 8, Dossou-Yovo 19, Sestina 5, Waters 3, Besson, Massa 11, Washington 9, Jackson 14, Lighty, Fodzo Dada 12, Bassoumba
1. periyot: 32-12
Devre: 54-39
3. periyot: 89-61