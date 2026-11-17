UEFA Rams Park için kararını verdi! Galatasaray-Aston Villa maçı nerede oynanacak?
Galatasaray, 24 Kasım'da Aston Villa ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde RAMS Park'ın zeminini korumak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların UEFA'ya yaptığı başvuru kabul edilirken İngiliz ekibinin maç öncesindeki son antrenmanını kendi tesislerinde gerçekleştireceği öğrenildi.
Galatasaray'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Aston Villa karşılaşması öncesinde RAMS Park'ın zeminiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
RAMS PARK'TA ZEMİN SEFERBERLİĞİ
Galatasaray, RAMS Park'ın zeminini Aston Villa karşılaşmasına hazırlamak amacıyla bakım ve iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.
Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda ağırlayacak sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte RAMS Park'ın zeminini istenilen seviyeye getirmeyi hedefliyor.
ZEMİNE ÖZEL İŞLEM
Stadyumda yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 1 ton Lolium cinsi çim tohumu kullanıldı.
Tohumların çimlenmesini hızlandırmak, nemini korumak ve sağlıklı gelişmesini sağlamak amacıyla zeminin üzeri germinasyon örtüsüyle kapatıldı.
Geçtiğimiz hafta sahaya 150 ton kum uygulanırken kumun zemine yedirilerek harmanlanmasının ardından hibrit işlemi gerçekleştirildi.
Çimlerin kök salması ve oyun kalitesinin artırılması için çalışmalar devam ediyor.