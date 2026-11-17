Galatasaray'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Aston Villa karşılaşması öncesinde RAMS Park'ın zeminiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray, RAMS Park'ın zeminini Aston Villa karşılaşmasına hazırlamak amacıyla bakım ve iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.

Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda ağırlayacak sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte RAMS Park'ın zeminini istenilen seviyeye getirmeyi hedefliyor.

Tohumların çimlenmesini hızlandırmak, nemini korumak ve sağlıklı gelişmesini sağlamak amacıyla zeminin üzeri germinasyon örtüsüyle kapatıldı.

Geçtiğimiz hafta sahaya 150 ton kum uygulanırken kumun zemine yedirilerek harmanlanmasının ardından hibrit işlemi gerçekleştirildi.

Çimlerin kök salması ve oyun kalitesinin artırılması için çalışmalar devam ediyor.