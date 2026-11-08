Fenerbahçe Çorum FK deplasmanında gol oldu yağdı! Belözoğlu'ndan hızlı başlangıç
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında saat 16.00'da Çorum Şehir Stadı'nda Arca Çorum FK'ye konuk oldu. Mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetti. Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçta Fenerbahçe, deplasmanda Çorum FK'yı 5-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaştı. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetti.
Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında sarı-lacivertliler, Çorum FK karşısında 5-0'lık rahat bir galibiyete imza attı.
İLK YARIDAN NOTLAR
3. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahasının önünden çektiği şut az farkla dışarı gitti.
12. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ kanada uzun pasında topu kontrol eden Greenwood, hızla ceza sahasına girdi. Greenwood'un dar açıdan şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
20. dakikada ev sahibi ekibin çıkarken kaptırdığı topu İsmail Yüksek kaparken, Lukaku topu İrfan Can Kahveci'ye aktardı. İrfan Can'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
29. dakikada Çorum FK'nın sağ kanatta kazandığı serbest vuruşta ceza sahasına yapılan ortada Smolcic, kafayı vururken top az farkla dışarı çıktı.
İKİNCİ YARIDAN NOTLAR
54. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Ramadani'nin ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Ramirez'in kafa vuruşunda kaleci Ederson, gole izin vermedi.
56. dakikada Fenerbahçe 0-3 öne geçti. Guendouzi'nin sağ kanattan gönderdiği pasla İrfan Can Kahveci, ceza alanı çizgisinde topla buluştu. Rakibini çalımladıktan sonra plaseyle topu ağlara gönderen İrfan Can, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 0-3.
Fenerbahçe, 63. dakikada farkı 4'e çıkardı. Levent Mercan'ın pasında penaltı noktasında topla buluşan Greenwood, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-4.
Karşılaşmanın 75. dakikasında Fenerbahçe 5. golü buldu. Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada müsait pozisyonda topla buluşan Oğuz Aydın, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-5.
Fenerbahçe, Çorum FK'yi 5-0 yendi.