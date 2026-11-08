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Fenerbahçe Çorum FK deplasmanında gol oldu yağdı! Belözoğlu'ndan hızlı başlangıç

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe Çorum FK deplasmanında gol oldu yağdı! Belözoğlu'ndan hızlı başlangıç

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında saat 16.00'da Çorum Şehir Stadı'nda Arca Çorum FK'ye konuk oldu. Mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetti. Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçta Fenerbahçe, deplasmanda Çorum FK'yı 5-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaştı. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetti.

Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında sarı-lacivertliler, Çorum FK karşısında 5-0'lık rahat bir galibiyete imza attı.

Fenerbahçe Çorum FK deplasmanında gol oldu yağdı! Belözoğlu'ndan hızlı başlangıç - 1

İLK YARIDAN NOTLAR

3. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahasının önünden çektiği şut az farkla dışarı gitti.

12. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ kanada uzun pasında topu kontrol eden Greenwood, hızla ceza sahasına girdi. Greenwood'un dar açıdan şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

20. dakikada ev sahibi ekibin çıkarken kaptırdığı topu İsmail Yüksek kaparken, Lukaku topu İrfan Can Kahveci'ye aktardı. İrfan Can'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

29. dakikada Çorum FK'nın sağ kanatta kazandığı serbest vuruşta ceza sahasına yapılan ortada Smolcic, kafayı vururken top az farkla dışarı çıktı.

Fenerbahçe Çorum FK deplasmanında gol oldu yağdı! Belözoğlu'ndan hızlı başlangıç - 2

İKİNCİ YARIDAN NOTLAR

54. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Ramadani'nin ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Ramirez'in kafa vuruşunda kaleci Ederson, gole izin vermedi.

56. dakikada Fenerbahçe 0-3 öne geçti. Guendouzi'nin sağ kanattan gönderdiği pasla İrfan Can Kahveci, ceza alanı çizgisinde topla buluştu. Rakibini çalımladıktan sonra plaseyle topu ağlara gönderen İrfan Can, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 0-3.

Fenerbahçe, 63. dakikada farkı 4'e çıkardı. Levent Mercan'ın pasında penaltı noktasında topla buluşan Greenwood, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-4.

Karşılaşmanın 75. dakikasında Fenerbahçe 5. golü buldu. Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada müsait pozisyonda topla buluşan Oğuz Aydın, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-5.

Fenerbahçe, Çorum FK'yi 5-0 yendi.

Fenerbahçe Çorum FK deplasmanında gol oldu yağdı! Belözoğlu'ndan hızlı başlangıç - 3

EMRE BELÖZOĞLU 5,5 YIL SONRA

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin başında ilk maçına çıktı.

İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasıyla Fenerbahçe'nin başına geçen genç teknik adam, yaklaşık 5,5 yıl aranın ardından yeniden sarı-lacivertli takımı yönetti.

Fenerbahçe ile 1,5 yıllık anlaşma sağlayan 46 yaşındaki çalıştırıcı, 2020-2021 sezonunda Erol Bulut'un teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından takımın başına geçmişti.

Söz konusu süreçte sarı-lacivertli ekiple 10 maça çıkan Belözoğlu, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.

Fenerbahçe'de son maçına 15 Mayıs 2021 tarihinde Kayseri deplasmanında çıkan Belözoğlu, uzun bir aradan sonra yeniden kulübedeki yerini aldı.

Fenerbahçe Çorum FK deplasmanında gol oldu yağdı! Belözoğlu'ndan hızlı başlangıç - 4

KANARYA'DA 3 EKSİK VAR

Fenerbahçe, Çorum FK deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Archie Brown, sakatlığı süren Marco Asensio ve sakatlığını atlatmasına karşın çalışmalarını bireysel sürdüren Nathan Ake, zorlu müsabakada yer alamadı.

Fenerbahçe Çorum FK deplasmanında gol oldu yağdı! Belözoğlu'ndan hızlı başlangıç - 5

ÇORUM İLE İLK KARŞILAŞMA

Fenerbahçe, tarihinde ilk kez Çorum FK ile karşı karşıya geldi.

Çorum FK, sarı-lacivertlilerin Süper Lig tarihinde karşılaştığı 77. takım oldu.

Fenerbahçeli taraftarlar, Çorum deplasmanında takımını yalnız bırakmadı.

Kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran sarı-lacivertliler, tezahüratlarla maç öncesinde takımlarına destek oldu

Öte yandan ligde puan durumu şu şekilde:

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