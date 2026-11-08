"Ortada 5-0'lık bir skor var ve bunu teknik direktöre bağlamazsak haksızlık etmiş oluruz. Emre'nin özellikle Türk oyuncular üzerinde etkili olacağını tahmin ediyorduk. Ancak bugünkü skorun ortaya çıkmasındaki en büyük etken kalite farkı oldu. İlk yarıda Fenerbahçe, iki golü bulduktan sonra oyunu büyük ölçüde Çorum'a bıraktı. Çorum, o bölümleri değerlendirebilseydi sonuç daha farklı olabilirdi. Ancak ikinci yarıda Fenerbahçe, özellikle kaliteli oyuncularıyla ağırlığını koydu. İrfan Can da muhteşem oynadı. Eminim ki bu maçtan sonra neden milli takıma alınmadığı tartışılacaktır."

"Fenerbahçe'de sahaya baktığımızda en yetenekli ismin Greenwood olduğu görülüyor. Bugün yine adeta resital sundu. Bu maçın ardından Emre Belözoğlu'na mutlaka övgüler gelecektir. Düşünsenize, bir teknik direktör ayrılıyor, yerine başka biri geliyor ve ilk maçında 5-0'lık bir galibiyet alıyor. Gerçekten müthiş."

"Galatasaray karşısında milli takım arası öncesinde 9 puanlık farkı korumak da çok önemliydi. Ancak şunu unutmamak gerekiyor ki Fenerbahçe'nin savunmada hâlâ eksikleri var. Çorum'a çok fazla boşluk verdi."

"GREENWOOD VE İRFAN CAN'IN OLAĞANÜSTÜ GOLLERİ MAÇIN KIRILMA NOKTASI OLDU"

Fenerbahçe'nin Çorum FK karşısında aldığı 5-0'lık galibiyeti değerlendiren Ömer Üründül, karşılaşmanın kırılma anlarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Maçı izlemeden sadece skora bakan biri, Fenerbahçe'nin rahat kazandığını düşünebilir. Ancak Çorum gibi bir takıma karşı deplasmanda 5-0'lık galibiyet almak çok önemli. Maçın asıl kırılma noktasına baktığımızda ise Greenwood ve İrfan Can'ın olağanüstü golleriyle karşılaşmanın bu noktaya geldiğini görüyoruz."

"LUKAKU ESKİ LUKAKU DEĞİL"

Lukaku'nun fiziksel durumunu değerlendiren Üründül, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun milli takım arasını iyi değerlendirmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bence Emre Belözoğlu'nun milli takım arasında Lukaku ve Greenwood'u yoğun bir antrenman programına alması gerekiyor. Lukaku eski Lukaku değil. Eskiden topu alır, verir, tank gibi oynardı. Şu anda ise hareket edecek hâli yok. Eğer milli takım arasından sonra da aynı şekilde kalırsa durum onun için vahim olur."