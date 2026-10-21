Fenerbahçe'den Asensio ve Ake açıklaması: İşte sahalardan uzak kalacakları süre

Fenerbahçe, Marco Asensio ve Nathan Ake'nin sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı. Sol dizindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle ameliyat edilen Asensio'nun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay, Slavia Prag maçında sakatlanan Ake'nin ise yaklaşık 3 hafta sürmesi bekleniyor.