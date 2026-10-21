Fenerbahçe'den Asensio ve Ake açıklaması: İşte sahalardan uzak kalacakları süre
Fenerbahçe, Marco Asensio ve Nathan Ake'nin sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı. Sol dizindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle ameliyat edilen Asensio'nun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay, Slavia Prag maçında sakatlanan Ake'nin ise yaklaşık 3 hafta sürmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Marco Asensio'nun sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya'da, kulüp doktorunun gözetiminde artroskopik operasyon geçirdiği belirtildi. Operasyonun başarılı geçtiği aktarılırken, yıldız futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesinin öngörüldüğü kaydedildi.
AKE'NİN SAKATLIK SÜRESİ BELLİ OLDU
Sarı-lacivertli kulüp, dün akşam oynanan Slavia Prag karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Nathan Ake'nin durumunu da duyurdu. Ataşehir Medicana Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi ve kulüp doktorunun muayenesi sonucunda futbolcunun sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edildiği bildirildi.
Aké'nin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesi bekleniyor. Tecrübeli futbolcu pazartesi akşamı Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.