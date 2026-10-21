Mason Greenwood'dan Slavia Prag maçı sonrası çarpıcı sözler! "Golümü attım ama..."
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin ikinci golünü kaydeden Mason Greenwood, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada son dakikada gelen beraberliğin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. İngiliz futbolcu, bireysel performansından çok takımın başarısının önemli olduğunu vurguladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekibin ikinci golünü kaydeden Mason Greenwood, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"KAZANMAMIZ GEREKİYORDU"
Maçın ardından takımın ortaya koyduğu mücadeleyi değerlendiren Mason Greenwood, sarı-lacivertlilerin galibiyeti hak edecek fırsatlar yakaladığını ifade etti.
Greenwood, "Kişisel olarak düşüncem, iyi bir mücadele ortaya koyduk. İyi savaştık. Çok top kazandık, pozisyonlar ürettik. Kazanmamız gerekiyordu ama futbol bu..." ifadelerini kullandı.
"ÇOK ŞANSSIZ BİR SONUÇ"
Slavia Prag'ın son dakikada bulduğu golün ardından yaşadıkları hayal kırıklığına değinen İngiliz futbolcu, mücadeledeki olumlu yönlere rağmen istedikleri sonucu alamadıklarını belirtti.
Greenwood, "Slavia Prag son dakika girdiği pozisyonu değerlendirdi. Çok şanssız bir sonuç. Bununla baş etmeliyiz, kafamızı kaldırmalıyız ve bir sonraki maça hazırlanmalıyız." dedi.
"GOLÜMÜ ATTIM AMA..."
Karşılaşmada gol atmasına rağmen takımın kazanamamasına üzüldüğünü vurgulayan Greenwood, bireysel performansının ön planda olmadığını söyledi.
Yıldız futbolcu, "Golümü attım, kişisel olarak fena oynamadım. Golümü attım ama takım her şeyden önce gelir. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum maçla ilgili olarak..." ifadelerini kullandı.