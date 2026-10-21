Mason Greenwood (AFP)

"KAZANMAMIZ GEREKİYORDU"

Maçın ardından takımın ortaya koyduğu mücadeleyi değerlendiren Mason Greenwood, sarı-lacivertlilerin galibiyeti hak edecek fırsatlar yakaladığını ifade etti.

Greenwood, "Kişisel olarak düşüncem, iyi bir mücadele ortaya koyduk. İyi savaştık. Çok top kazandık, pozisyonlar ürettik. Kazanmamız gerekiyordu ama futbol bu..." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ŞANSSIZ BİR SONUÇ"

Slavia Prag'ın son dakikada bulduğu golün ardından yaşadıkları hayal kırıklığına değinen İngiliz futbolcu, mücadeledeki olumlu yönlere rağmen istedikleri sonucu alamadıklarını belirtti.

Greenwood, "Slavia Prag son dakika girdiği pozisyonu değerlendirdi. Çok şanssız bir sonuç. Bununla baş etmeliyiz, kafamızı kaldırmalıyız ve bir sonraki maça hazırlanmalıyız." dedi.