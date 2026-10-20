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Fenerbahçe-Slavia Prag maçında sakatlık şoku! Nathan Ake oyundan çıkmak zorunda kaldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe-Slavia Prag maçında sakatlık şoku! Nathan Ake oyundan çıkmak zorunda kaldı

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag'ı konuk ediyor. Mücadelenin 20. dakikasında sarı-lacivertlilerin başarılı savunma oyuncusu Nathan Ake, sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, 19.45'te başlayan maçta sahasında Slavia Prag ile karşı karşıya geliyor.

Sarı-lacivertli ekip, mücadelenin 20. dakikasında sakatlık şokuyla sarsıldı.

Savunmanın önemli isimlerinden Nathan Ake, yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmaya devam edemedi.

Hollandalı oyuncu yerine Oppong oyuna dahil oldu.

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