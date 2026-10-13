UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında yarın(14 Ekim Çarşamba) İngiliz temsilcisi Aston Villa’ya konuk olacak Fenerbahçe, dev mücadele öncesindeki tüm hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Samandıra’da taktik provalarını gerçekleştiren sarı-lacivertlilerde, golcü futbolcu Romelu Lukaku'nun sağlık durumu da netlik kazandı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertliler, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından istasyon ve pas çalışmaları yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde Aston Villa maçının taktiği üzerinde çalışıldı.

LUKAKU TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Sarı-lacivertlilerde Romelu Lukaku, Çaykur Rizespor maçında aldığı darbe sebebiyle rehabilitasyon süreci doğrultusunda takımdan ayrı salonda çalıştı. Kulüp kaynakları Belçikalı futbolcunun durumunun ciddi olmadığını bildirdi.

Fenerbahçe, Aston Villa maçı için bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İngiltere'nin Birmingham kentine hareket edecek. Teknik direktör İsmail Kartal ve bir futbolcu, TSİ 20.15'te karşılaşmanın oynanacağı Villa Park'ta düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

Aston Villa-Fenerbahçe müsabakası yarın TSİ 22.00'de başlayacak.