Fenerbahçe'nin önemli bir kulüp olduğunu vurgulayan Unai Emery, "Fenerbahçe büyük bir tarihe sahip. Türkiye için çok önemli bir takım. Geçen yıl İstanbul'da çok zor bir maç oynadık. Şimdi ise kendi sahamızda karşılaşacağız. Bazı oyuncuları değişti ve farklı bir teknik direktörleri var. Şu anda rakibimizi analiz ediyoruz. Yeni teknik direktörleriyle birlikte taktiksel açıdan nasıl oynadıklarını inceliyoruz. Yarın zor bir maç bekliyorum. İyi oyunculara ve iyi bir teknik direktöre sahipler. Avrupa'da önemli bir takım olmaları da dikkat çekiyor. Oyuncularının kalitesi çok yüksek seviyede. Avrupa'da rekabet edebilme güçleri oldukça iyi. Onlara saygı duyuyoruz. Yarın kendi planımızı ve oyun anlayışımızı sahaya yansıtmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında Unai Emery (AA)

"KAZANMAYI UMUYORUZ"

Karşılaşmayı kazanmak istediklerini belirten Unai Emery, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şampiyonlar Ligi'nde henüz bir maç oynadık ve kazandık. Ancak yarın bizi yeni bir sınav bekliyor. Premier Lig çok zor. Belki de farklı nedenlerle dünyanın en zor liglerinden biri. Şu anda bunun yeri olmayabilir ancak cumartesi günü çok zor bir maç oynadık. Premier Lig'de çok iyi oyuncular ve taktiksel açıdan güçlü fikirlere sahip teknik direktörler var. Ancak Avrupa'daki rekabet çok farklı. Premier Lig ile Şampiyonlar Ligi'ni karşılaştırdığımızda, burada en üst düzeyde mücadele edebilecek çok sayıda takım olduğunu görüyoruz. Premier Lig'de üst sıralarda kalabilmek oldukça zor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e girmek de inanılmaz bir başarı. Hedefimiz aynı. Yine 5-6 maç kazanmamız gerektiğini biliyoruz. İlk maçımızı kazandık. Yarın da zorlu bir mücadeleye çıkacağız. Kazanmayı umuyoruz ancak Fenerbahçe'den de beklentiler oldukça yüksek. Onlar çok deneyimli bir kulüp."