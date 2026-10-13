Unai Emery'den Fenerbahçe'ye övgü: "Çok zor maç olacak"
Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin köklü geçmişine ve oyuncu kalitesine dikkat çeken İspanyol teknik adam, "Fenerbahçe büyük bir tarihe sahip. Türkiye için çok önemli bir takım" ifadelerini kullandı. Emery, zorlu bir mücadele beklediğini söyledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa, 14 Ekim Çarşamba günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Bodymoor Heath Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery açıklamalarda bulundu.
"YETERLİ DEĞİL"
Takımının her maçta gelişim gösterdiğini belirten Emery, "Henüz her şey yeterli değil. Takımla birçok görüşme yapıyoruz. Uygulamalı antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. Her maçta gelişim göstermeye çalışıyoruz. Henüz Villa Park'ta galibiyet alamadık. Bu nedenle maç bizim için önemli. Yarın önümüzde çok büyük bir fırsat var. Bir adım daha ileri giderek bu gelişimi göstermemiz gerekiyor. Oyuncuların kendilerini güvende hissetmeleri önemli. Villa Park bizim için çok önemli bir yer. Kendi sahamızda her zaman rahat hissettik. Yarın yeni bir mücadeleye çıkacağız ve gelişimimizi gösterme fırsatımız olacak" diye konuştu.
"HEDEFİMİZ HER ZAMAN DAHA İYİ OYNAMAK"
Motivasyonunun yüksek olduğunu ifade eden 54 yaşındaki İspanyol teknik adam, "Burası çok büyük bir rekabet ortamı. Kendimize 1982 yılını hatırlatıyoruz. Aston Villa'nın bu kupayı kazandığını oyuncularımıza anımsatıyoruz. İki yıl önce nasıl keyif aldığımızı ve en üst seviyede nasıl mücadele ettiğimizi hatırlatıyoruz. Şu anda motivasyonum yüksek ve bunu oyuncularımızla ve taraftarlarımızla paylaşmak istiyorum. Villa Park, ihtiyacımız olan enerjiyle dolu olacak. Hedefimiz her zaman daha iyi oynamak. Bazı oyuncularımızın durumuyla ilgili olumsuzluklar var. Bunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ian Maatsen henüz hazır değil. Leon Goretzka yarınki kadroda yer alacak. Amadou Onana ise bizimle antrenmanlara başladı" dedi.