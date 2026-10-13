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Unai Emery'den Fenerbahçe'ye övgü: "Çok zor maç olacak"

Giriş Tarihi:
DHA
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Unai Emery'den Fenerbahçe'ye övgü: "Çok zor maç olacak"

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin köklü geçmişine ve oyuncu kalitesine dikkat çeken İspanyol teknik adam, "Fenerbahçe büyük bir tarihe sahip. Türkiye için çok önemli bir takım" ifadelerini kullandı. Emery, zorlu bir mücadele beklediğini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa, 14 Ekim Çarşamba günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Bodymoor Heath Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında Unai Emery (AA)Basın toplantısında Unai Emery (AA)

"YETERLİ DEĞİL"

Takımının her maçta gelişim gösterdiğini belirten Emery, "Henüz her şey yeterli değil. Takımla birçok görüşme yapıyoruz. Uygulamalı antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. Her maçta gelişim göstermeye çalışıyoruz. Henüz Villa Park'ta galibiyet alamadık. Bu nedenle maç bizim için önemli. Yarın önümüzde çok büyük bir fırsat var. Bir adım daha ileri giderek bu gelişimi göstermemiz gerekiyor. Oyuncuların kendilerini güvende hissetmeleri önemli. Villa Park bizim için çok önemli bir yer. Kendi sahamızda her zaman rahat hissettik. Yarın yeni bir mücadeleye çıkacağız ve gelişimimizi gösterme fırsatımız olacak" diye konuştu.

Basın toplantısında Unai Emery (AA)Basın toplantısında Unai Emery (AA)

"HEDEFİMİZ HER ZAMAN DAHA İYİ OYNAMAK"

Motivasyonunun yüksek olduğunu ifade eden 54 yaşındaki İspanyol teknik adam, "Burası çok büyük bir rekabet ortamı. Kendimize 1982 yılını hatırlatıyoruz. Aston Villa'nın bu kupayı kazandığını oyuncularımıza anımsatıyoruz. İki yıl önce nasıl keyif aldığımızı ve en üst seviyede nasıl mücadele ettiğimizi hatırlatıyoruz. Şu anda motivasyonum yüksek ve bunu oyuncularımızla ve taraftarlarımızla paylaşmak istiyorum. Villa Park, ihtiyacımız olan enerjiyle dolu olacak. Hedefimiz her zaman daha iyi oynamak. Bazı oyuncularımızın durumuyla ilgili olumsuzluklar var. Bunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ian Maatsen henüz hazır değil. Leon Goretzka yarınki kadroda yer alacak. Amadou Onana ise bizimle antrenmanlara başladı" dedi.

Basın toplantısında Unai Emery (AA)Basın toplantısında Unai Emery (AA)

"FENERBAHÇE BÜYÜK BİR TARİHE SAHİP"

Fenerbahçe'nin önemli bir kulüp olduğunu vurgulayan Unai Emery, "Fenerbahçe büyük bir tarihe sahip. Türkiye için çok önemli bir takım. Geçen yıl İstanbul'da çok zor bir maç oynadık. Şimdi ise kendi sahamızda karşılaşacağız. Bazı oyuncuları değişti ve farklı bir teknik direktörleri var. Şu anda rakibimizi analiz ediyoruz. Yeni teknik direktörleriyle birlikte taktiksel açıdan nasıl oynadıklarını inceliyoruz. Yarın zor bir maç bekliyorum. İyi oyunculara ve iyi bir teknik direktöre sahipler. Avrupa'da önemli bir takım olmaları da dikkat çekiyor. Oyuncularının kalitesi çok yüksek seviyede. Avrupa'da rekabet edebilme güçleri oldukça iyi. Onlara saygı duyuyoruz. Yarın kendi planımızı ve oyun anlayışımızı sahaya yansıtmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında Unai Emery (AA)Basın toplantısında Unai Emery (AA)

"KAZANMAYI UMUYORUZ"

Karşılaşmayı kazanmak istediklerini belirten Unai Emery, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şampiyonlar Ligi'nde henüz bir maç oynadık ve kazandık. Ancak yarın bizi yeni bir sınav bekliyor. Premier Lig çok zor. Belki de farklı nedenlerle dünyanın en zor liglerinden biri. Şu anda bunun yeri olmayabilir ancak cumartesi günü çok zor bir maç oynadık. Premier Lig'de çok iyi oyuncular ve taktiksel açıdan güçlü fikirlere sahip teknik direktörler var. Ancak Avrupa'daki rekabet çok farklı. Premier Lig ile Şampiyonlar Ligi'ni karşılaştırdığımızda, burada en üst düzeyde mücadele edebilecek çok sayıda takım olduğunu görüyoruz. Premier Lig'de üst sıralarda kalabilmek oldukça zor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e girmek de inanılmaz bir başarı. Hedefimiz aynı. Yine 5-6 maç kazanmamız gerektiğini biliyoruz. İlk maçımızı kazandık. Yarın da zorlu bir mücadeleye çıkacağız. Kazanmayı umuyoruz ancak Fenerbahçe'den de beklentiler oldukça yüksek. Onlar çok deneyimli bir kulüp."

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