Fenerbahçe’nin Villa Park sınavında düdük Ivan Kruzliak’ta
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında İngiltere’de Aston Villa ile karşılaşacak. 14 Ekim Çarşamba günü TSİ 22.00’de Villa Park’ta oynanacak mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi Portekizli Tiago Martins, AVAR hakemi ise Alman Robert Schröder olacak.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanına çıkacak. Villa Park'taki mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Sarı-lacivertlilerin İngiliz temsilcisiyle oynayacağı ikinci hafta karşılaşmasında görev yapacak yardımcı hakemler ve VAR ekibi de belirlendi.
VILLA PARK'TA RANDEVU 14 EKİM SAAT 22.00'DE
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasındaki Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşması, 14 Ekim Çarşamba günü oynanacak.
Villa Park'ın ev sahipliği yapacağı mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.
DÜDÜK IVAN KRUZLIAK'TA
Karşılaşmada Slovakya Futbol Federasyonundan Ivan Kruzliak görev yapacak.
Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.
VAR'DA TIAGO MARTINS GÖREV YAPACAK
Aston Villa-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Portekizli Tiago Martins olacak.
AVAR görevini ise Alman Robert Schröder üstlenecek.