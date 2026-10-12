Fenerbahçe’nin Villa Park sınavında düdük Ivan Kruzliak’ta

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında İngiltere’de Aston Villa ile karşılaşacak. 14 Ekim Çarşamba günü TSİ 22.00’de Villa Park’ta oynanacak mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi Portekizli Tiago Martins, AVAR hakemi ise Alman Robert Schröder olacak.