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Vedat Muriqi Eyüpspor'a karşı 4 golle şov yaptı: Sarı-lacivertlilerde maçın yıldızı oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Vedat Muriqi Eyüpspor'a karşı 4 golle şov yaptı: Sarı-lacivertlilerde maçın yıldızı oldu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler karşılaşmaya adeta fırtına gibi başlarken kısa sürede skoru farklı seviyeye taşıdı. Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, attığı 4 golle mücadeleye damga vurdu. Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli forma altında ilk hat-trick'ine ulaşırken kariyerinde de ilk kez bir maçta 4 gol birden kaydetti.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, karşılaşmaya hızlı başlayarak art arda bulduğu gollerle rakibini 8-0 mağlup etti. Kanarya'nın forveti Vedat Muriqi ise 4 golle damga vurdu.

Kosovalı yıldız Fenerbahçe kariyerinde ilk hat-trick'ine ulaşırken, kariyerinde ise ilk kez bir karşılaşmada 4 gol birden attı.

Vedat Muriqi Eyüpspor'a karşı 4 golle şov yaptı: Sarı-lacivertlilerde maçın yıldızı oldu - 1

FENERBAHÇE KARİYERİNDE TARİHİ GECE

Fenerbahçe formasıyla önemli bir başarıya imza atan Vedat Muriqi, Eyüpspor karşısında kariyerinin özel anlarından birini yaşadı.

Kosovalı golcü, sarı-lacivertli ekipte ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterirken, aynı zamanda profesyonel kariyerinde de bir maçta ilk kez 4 gol kaydetti.

Vedat Muriqi Eyüpspor'a karşı 4 golle şov yaptı: Sarı-lacivertlilerde maçın yıldızı oldu - 2

LİGDE 6 GOLE ULAŞTI

Kosovalı yıldız maçta 4 gol kaydederek Süper Lig'in gol krallığı yarışında iddialı bir konuma geldi. Maç öncesi 2 golü bulunan Muriqi, Eyüpspor karşılaşmasında 4 gol birden bularak toplamda 6 gole ulaştı ve tabloda Salah'ın ardında yer aldı.

İşte Vedat Muriqi'nin gol pozisyonları...

Vedat Muriqi Eyüpspor'a karşı 4 golle şov yaptı: Sarı-lacivertlilerde maçın yıldızı oldu - 3

MAÇTAN NOTLAR

7. dakikada orta alanda İrfan Can'ın ara pasında ceza sahası sol tarafında topla buluşan Kerem pasını verdi ve Vedat Muriqi tamamladı: Skor 2-0'a geldi.

Mason Greenwood sağ kanattan topu taşıdı ve etkili bir şut çıkardı. Kaleciden dönen top altı pasın içinde kaldı. Fenerbahçe'nin forveti Vedat Muriqi ise bu hatayı affetmedi ve 21. dakikada skoru 3-0'a getirdi.

46. dakikada Archie Brown'un pasında Vedat Muriqi bir kez daha fileleri havalandırdı ve hat-trick yaptı: Durum 6-0.

55. dakikada Kornerden kullanılan topta Vedat Muriqi yükseldi ve kafayla topu ağlara yolladı: Maçta skor 7-0.

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#Vedat Muriqi #Fenerbahçe
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