Kosovalı yıldız Fenerbahçe kariyerinde ilk hat-trick'ine ulaşırken, kariyerinde ise ilk kez bir karşılaşmada 4 gol birden attı.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe , sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, karşılaşmaya hızlı başlayarak art arda bulduğu gollerle rakibini 8-0 mağlup etti. Kanarya'nın forveti Vedat Muriqi ise 4 golle damga vurdu.

Kosovalı golcü, sarı-lacivertli ekipte ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterirken, aynı zamanda profesyonel kariyerinde de bir maçta ilk kez 4 gol kaydetti.

Kosovalı yıldız maçta 4 gol kaydederek Süper Lig'in gol krallığı yarışında iddialı bir konuma geldi. Maç öncesi 2 golü bulunan Muriqi, Eyüpspor karşılaşmasında 4 gol birden bularak toplamda 6 gole ulaştı ve tabloda Salah'ın ardında yer aldı.

MAÇTAN NOTLAR

7. dakikada orta alanda İrfan Can'ın ara pasında ceza sahası sol tarafında topla buluşan Kerem pasını verdi ve Vedat Muriqi tamamladı: Skor 2-0'a geldi.

Mason Greenwood sağ kanattan topu taşıdı ve etkili bir şut çıkardı. Kaleciden dönen top altı pasın içinde kaldı. Fenerbahçe'nin forveti Vedat Muriqi ise bu hatayı affetmedi ve 21. dakikada skoru 3-0'a getirdi.

46. dakikada Archie Brown'un pasında Vedat Muriqi bir kez daha fileleri havalandırdı ve hat-trick yaptı: Durum 6-0.

55. dakikada Kornerden kullanılan topta Vedat Muriqi yükseldi ve kafayla topu ağlara yolladı: Maçta skor 7-0.