Vedat Muriqi Eyüpspor'a karşı 4 golle şov yaptı: Sarı-lacivertlilerde maçın yıldızı oldu
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler karşılaşmaya adeta fırtına gibi başlarken kısa sürede skoru farklı seviyeye taşıdı. Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, attığı 4 golle mücadeleye damga vurdu. Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli forma altında ilk hat-trick'ine ulaşırken kariyerinde de ilk kez bir maçta 4 gol birden kaydetti.
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, karşılaşmaya hızlı başlayarak art arda bulduğu gollerle rakibini 8-0 mağlup etti. Kanarya'nın forveti Vedat Muriqi ise 4 golle damga vurdu.
Kosovalı yıldız Fenerbahçe kariyerinde ilk hat-trick'ine ulaşırken, kariyerinde ise ilk kez bir karşılaşmada 4 gol birden attı.
FENERBAHÇE KARİYERİNDE TARİHİ GECE
Fenerbahçe formasıyla önemli bir başarıya imza atan Vedat Muriqi, Eyüpspor karşısında kariyerinin özel anlarından birini yaşadı.
Kosovalı golcü, sarı-lacivertli ekipte ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterirken, aynı zamanda profesyonel kariyerinde de bir maçta ilk kez 4 gol kaydetti.
LİGDE 6 GOLE ULAŞTI
Kosovalı yıldız maçta 4 gol kaydederek Süper Lig'in gol krallığı yarışında iddialı bir konuma geldi. Maç öncesi 2 golü bulunan Muriqi, Eyüpspor karşılaşmasında 4 gol birden bularak toplamda 6 gole ulaştı ve tabloda Salah'ın ardında yer aldı.
İşte Vedat Muriqi'nin gol pozisyonları...
MAÇTAN NOTLAR
7. dakikada orta alanda İrfan Can'ın ara pasında ceza sahası sol tarafında topla buluşan Kerem pasını verdi ve Vedat Muriqi tamamladı: Skor 2-0'a geldi.
Mason Greenwood sağ kanattan topu taşıdı ve etkili bir şut çıkardı. Kaleciden dönen top altı pasın içinde kaldı. Fenerbahçe'nin forveti Vedat Muriqi ise bu hatayı affetmedi ve 21. dakikada skoru 3-0'a getirdi.
46. dakikada Archie Brown'un pasında Vedat Muriqi bir kez daha fileleri havalandırdı ve hat-trick yaptı: Durum 6-0.
55. dakikada Kornerden kullanılan topta Vedat Muriqi yükseldi ve kafayla topu ağlara yolladı: Maçta skor 7-0.