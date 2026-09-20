Greenwood penaltıyı değerlendirdi (AA)

GREENWOOD'DAN ERKEN GOL

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıyı gole çeviren Mason Greenwood, takımını maçın başında avantajlı duruma taşıdı.

Karşılaşmada yaşanan pozisyon, VAR müdahalesiyle verilen karar nedeniyle maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu.