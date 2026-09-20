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Fenerbahçe Eyüpspor maçının ilk dakikasında VAR devreye girdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe Eyüpspor maçının ilk dakikasında VAR devreye girdi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertli ekip maçın henüz ilk dakikasında penaltı kazandı. Vedat Muriqi'nin ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon sonrası hakem Kadir Sağlam oyunu devam ettirirken VAR uyarısının ardından incelemeye gitti. Yapılan değerlendirmenin ardından penaltı kararı verildi.

Fenerbahçe ile Eyüpspor arasındaki karşılaşmanın ilk dakikasında yaşanan pozisyon mücadeleye damga vurdu.

Sarı-lacivertlilerin hücumunda Vedat Muriqi, Eyüpspor ceza sahası içerisinde David Costa'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam ilk anda oyunu sürdürdü.

Pozisyonun ardından VAR hakemlerinin uyarısıyla kenara gelen Kadir Sağlam, görüntüleri izledi.

Vedat Muriqi'ye ceza sahasında yapılan müdahale (beIN Sports)Vedat Muriqi'ye ceza sahasında yapılan müdahale (beIN Sports)

BEYAZ NOKTA GÖSTERİLDİ

VAR incelemesinin ardından karşılaşmanın 3. dakikasında Fenerbahçe lehine penaltı kararı çıktı. Sarı-lacivertli ekipte topun başına Mason Greenwood geçti.

İngiliz futbolcu Greenwood, kullandığı penaltıyı gole çevirerek Fenerbahçe'yi Eyüpspor karşısında öne geçirdi.

Greenwood penaltıyı değerlendirdi (AA)Greenwood penaltıyı değerlendirdi (AA)

GREENWOOD'DAN ERKEN GOL

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıyı gole çeviren Mason Greenwood, takımını maçın başında avantajlı duruma taşıdı.

Karşılaşmada yaşanan pozisyon, VAR müdahalesiyle verilen karar nedeniyle maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

CANLI Fenerbahçe-Eyüpspor maçıCANLI Fenerbahçe-Eyüpspor maçı CANLI FENERBAHÇE-EYÜPSPOR MAÇI

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