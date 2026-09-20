Fenerbahçe bunu hep yapıyor! Eyüpspor’a 8 gol atan sarı-lacivertliler kulüp tarihine bir kez daha geçti
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Eyüpspor’u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe, kulüp tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Sarı-lacivertliler, tarihinde dördüncü kez bir karşılaşmada 8 gol kaydederken 32 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe, kulüp tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Sarı-lacivertliler, tarihinde dördüncü kez bir karşılaşmada rakip fileleri 8 kez havalandırdı.
Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Eyüpspor karşısında sergilediği etkili futbolla tarihi bir sonuç elde etti. Mücadeleden 8-0 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip, hem üç puanı hanesine yazdırdı hem de kulüp tarihindeki özel maçlar arasına bir yenisini ekledi.
32 YIL SONRA YENİDEN
Sarı-lacivertliler, Eyüpspor karşısındaki galibiyetle 32 yıl sonra bir maçta yeniden 8 gol kaydetti. Fenerbahçe, daha önce 1994 yılında Kayseri Erciyesspor'u ve Samsunspor'u 8-1, 1992 yılında ise Gaziantepspor'u 8-4 mağlup etmişti.
FENERBAHÇENİN 8 GOLLÜ MAÇLARI
Fenerbahçe 8-0 Eyüpspor — Eylül 2026
Fenerbahçe 8-1 Kayseri Erciyesspor — Kasım 1994
Fenerbahçe 8-1 Samsunspor — Mayıs 1994
Fenerbahçe 8-4 Gaziantepspor — Mayıs 1992
Eyüpspor karşısında kalesini gole kapatan Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalar arasındaki en farklı galibiyetini de elde etmiş oldu.