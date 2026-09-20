Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe, kulüp tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Sarı-lacivertliler, tarihinde dördüncü kez bir karşılaşmada rakip fileleri 8 kez havalandırdı.

Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Eyüpspor karşısında sergilediği etkili futbolla tarihi bir sonuç elde etti. Mücadeleden 8-0 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip, hem üç puanı hanesine yazdırdı hem de kulüp tarihindeki özel maçlar arasına bir yenisini ekledi.