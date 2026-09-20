-°C
CANLI YAYIN

Fenerbahçe bunu hep yapıyor! Eyüpspor’a 8 gol atan sarı-lacivertliler kulüp tarihine bir kez daha geçti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Fenerbahçe bunu hep yapıyor! Eyüpspor’a 8 gol atan sarı-lacivertliler kulüp tarihine bir kez daha geçti

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Eyüpspor’u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe, kulüp tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Sarı-lacivertliler, tarihinde dördüncü kez bir karşılaşmada 8 gol kaydederken 32 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe, kulüp tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Sarı-lacivertliler, tarihinde dördüncü kez bir karşılaşmada rakip fileleri 8 kez havalandırdı.

Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Eyüpspor karşısında sergilediği etkili futbolla tarihi bir sonuç elde etti. Mücadeleden 8-0 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip, hem üç puanı hanesine yazdırdı hem de kulüp tarihindeki özel maçlar arasına bir yenisini ekledi.

Fenerbahçe bunu hep yapıyor! Eyüpspor’a 8 gol atan sarı-lacivertliler kulüp tarihine bir kez daha geçti - 1

32 YIL SONRA YENİDEN

Sarı-lacivertliler, Eyüpspor karşısındaki galibiyetle 32 yıl sonra bir maçta yeniden 8 gol kaydetti. Fenerbahçe, daha önce 1994 yılında Kayseri Erciyesspor'u ve Samsunspor'u 8-1, 1992 yılında ise Gaziantepspor'u 8-4 mağlup etmişti.

Fenerbahçe bunu hep yapıyor! Eyüpspor’a 8 gol atan sarı-lacivertliler kulüp tarihine bir kez daha geçti - 2

FENERBAHÇENİN 8 GOLLÜ MAÇLARI

Fenerbahçe 8-0 Eyüpspor — Eylül 2026

Fenerbahçe 8-1 Kayseri Erciyesspor — Kasım 1994

Fenerbahçe 8-1 Samsunspor — Mayıs 1994

Fenerbahçe 8-4 Gaziantepspor — Mayıs 1992

Eyüpspor karşısında kalesini gole kapatan Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalar arasındaki en farklı galibiyetini de elde etmiş oldu.

#Fenerbahçe #Trendyol Süper Lig
Vedat Muriqi Eyüpspor'a karşı 4 golle şov yaptı: Sarı-lacivertlilerde maçın yıldızı oldu
Sonraki Haber
Vedat Muriqi Eyüpspor'a karşı 4 golle şov yaptı: Sarı-lacivertlilerde maçın yıldızı oldu
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın