Fenerbahçe’de ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Sarı-lacivertli ekibin, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton’da forma giyen İsveçli orta saha Yasin Ayari’yi gündemine aldığı öne sürüldü. 22 yaşındaki futbolcunun çift yönlü oyun yapısı ve farklı orta saha rollerinde görev alabilmesi nedeniyle listede ön plana çıktığı belirtildi.

Fenerbahçe, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin özellikle orta saha bölgesine takviye yapmak istediği ve Brighton forması giyen Yasin Ayari'yi takip ettiği aktarıldı. İsveçli futbolcunun, Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimlerden biri olduğu ve ocak ayındaki transfer dönemi için girişim yapılmasının planlandığı ifade edildi.

ÇİFT YÖNLÜ OLMASI BÜYÜK AVANTAJ Merkez orta saha pozisyonunda görev yapan Yasin Ayari, gerektiğinde 8 ve 10 numara bölgelerinde de oynayabiliyor. Genç futbolcunun hücum ve savunma katkısını birlikte verebilen yapısı, Fenerbahçe'nin ilgisinin nedenleri arasında gösteriliyor. Ayari, Ocak 2023'ten bu yana Brighton forması giyiyor. İsveçli oyuncunun İngiliz ekibiyle olan performansı ve gelişimi Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Yasin Ayari, şimdiye kadar brighton formasıyla 80 maça çıkarken 7 gol attı, 4 de asist yaptı.

U23 İÇİN ALTIN DEĞERİNDE 6 Ekim 2003 doğumlu olan Yasin Ayari'nin, Süper Lig'deki yabancı oyuncu kuralları açısından da Fenerbahçe için uygun bir profil olduğu belirtiliyor. Fotomaç'ın haberine göre, genç oyuncunun transfer edilmesi halinde sarı-lacivertlilerin kadro planlamasında avantaj sağlayabileceği ifade ediliyor.