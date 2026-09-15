Fenerbahçe'de Eyüpspor mesaisi başladı
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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Eyüpspor’u konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-lacivertli futbolcular, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yoğun tempoda çalıştı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.
Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, pas çalışmasıyla sürdü. Günün antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla tamamlandı.