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Fenerbahçe'de Eyüpspor mesaisi başladı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe'de Eyüpspor mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Eyüpspor’u konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-lacivertli futbolcular, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yoğun tempoda çalıştı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, pas çalışmasıyla sürdü. Günün antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe'de Eyüpspor mesaisi başladı - 1

Dün akşam oynanan Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakikadan fazla süre alan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

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