Fenerbahçe'de Eyüpspor mesaisi başladı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, pas çalışmasıyla sürdü. Günün antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla tamamlandı.