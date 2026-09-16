Sezona puan kayıplarıyla başlayan Bologna'da yönetim, teknik heyetin geleceğini değerlendirmek için toplantı gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerin ardından değişim kararı çıktı.

Tedesco yönetimindeki Bologna, ligde çıktığı ilk 4 karşılaşmada galibiyet alamadı. İtalyan ekibi bu süreçte 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

YERİNE RAFFAELE PALLADINO GELİYOR

Bologna yönetimi, Domenico Tedesco'nun yerine Raffaele Palladino'yu takımın başına getirme kararı aldı. İtalyan teknik adamla anlaşmanın sağlandığı ve Palladino'nun yeni dönemde Bologna'yı çalıştıracağı bildirildi.

Palladino daha önce Monza ve Fiorentina gibi Serie A ekiplerinde görev yaptı. Genç teknik adam, Bologna'nın yeniden çıkış yakalaması için takımın başına geçecek.