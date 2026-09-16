Bologna’da Domenico Tedesco dönemi kısa sürdü: Raffaele Palladino göreve geliyor
İtalya Serie A ekiplerinden Bologna’da teknik direktör değişikliği yaşandı. Sezona istediği başlangıcı yapamayan kırmızı-lacivertli ekip, Domenico Tedesco ile yollarını ayırma kararı aldı. Bologna yönetimi, genç teknik adam Raffaele Palladino’yu takımın başına getirmek için anlaşmaya vardı.
Bologna'da Domenico Tedesco dönemi beklenenden kısa sürdü. Serie A ekibi, alınan başarısız sonuçların ardından 41 yaşındaki teknik adamla yolları ayırma kararı aldı.
Tedesco yönetimindeki Bologna, ligde çıktığı ilk 4 karşılaşmada galibiyet alamadı. İtalyan ekibi bu süreçte 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Sezona puan kayıplarıyla başlayan Bologna'da yönetim, teknik heyetin geleceğini değerlendirmek için toplantı gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerin ardından değişim kararı çıktı.
YERİNE RAFFAELE PALLADINO GELİYOR
Bologna yönetimi, Domenico Tedesco'nun yerine Raffaele Palladino'yu takımın başına getirme kararı aldı. İtalyan teknik adamla anlaşmanın sağlandığı ve Palladino'nun yeni dönemde Bologna'yı çalıştıracağı bildirildi.
Palladino daha önce Monza ve Fiorentina gibi Serie A ekiplerinde görev yaptı. Genç teknik adam, Bologna'nın yeniden çıkış yakalaması için takımın başına geçecek.