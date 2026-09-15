Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak
TFF, Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini 26 Ekim 2026 Pazartesi gününe planladı. Kupa eşleşmelerine göre programda değişiklik yapılabilecek.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dev karşılaşmanın 26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacağını açıkladı.
İSTANBUL'DAKİ ETKİNLİKLER NEDENİYLE PAZARTESİYE PLANLANDI
Kararın, 25 Ekim 2026 Pazar günü İstanbul genelinde düzenlenecek yoğun etkinliklerde alınacak güvenlik önlemleri dikkate alınarak verildiği kaydedildi.
Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:
"Trendyol Süper Lig'de 9. haftada oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe müsabakası, T.C. İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün 14 Eylül tarihli yazısı doğrultusunda, 25 Ekim 2026 Pazar günü İstanbul genelinde yapılacak yoğun etkinliklerde alınacak emniyet tedbirleri dikkate alınarak 26 Ekim 2026 Pazartesi gününe planlanmıştır.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmelere göre programda değişiklik yapılabilecektir."
KUPA EŞLEŞMELERİ TARİHİ DEĞİŞTİREBİLİR
TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmelere bağlı olarak maç programında değişiklik yapılabileceğini duyurdu.
SÜPER LİG'DE DERBİ TARİHLERİ
8. HAFTA
19 Ekim Pazartesi saat 20:00
Trabzonspor - Beşiktaş
9. HAFTA
26 Ekim Pazartesi saat 21:30
Galatasaray-Fenerbahçe
13. HAFTA
30 Kasım Pazartesi saat 21:00
Beşiktaş-Galatasaray
15. HAFTA
13 Aralık Pazar saat 19:00
Fenerbahçe - Trabzonspor