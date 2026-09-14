-°C
CANLI YAYIN

Gaziantep’te sessiz gece! Fenerbahçe deplasmandan 1 puanla döndü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Gaziantep’te sessiz gece! Fenerbahçe deplasmandan 1 puanla döndü

Gaziantep FK ile Fenerbahçe, 2026/2027 Süper Lig’in 5. hafta kapanış maçında karşılaştı. Fenerbahçe maçın ikinci yarısında etkili bir oyun ortaya koysa da aradığı golü bulamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Bu beraberlikle sarı-lacivertliler ligdeki puanını 7'ye yükseltti.

Gaziantep FK ile Fenerbahçe, 2026/2027 Süper Lig'in 5. hafta kapanış maçında karşılaştı. Fenerbahçe maçın ikinci yarısında etkili bir oyun ortaya koysa da aradığı golü bulamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Bu beraberlikle sarı-lacivertliler ligdeki puanını 7'ye yükseltti.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

15. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında ceza yayında topla buluşan Sorescu'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

17. dakikada Brown'ın sol kanatta korner direği yanından uzun kullandığı taç atışına kale önünde bulunan Ake'nin kafa vuruşunda top kaleci Tobiasz'da kaldı.

Gaziantep’te sessiz gece! Fenerbahçe deplasmandan 1 puanla döndü - 1

23. dakikada Kerim Çalhanoğlu'nun uzun pasında arka direkte topla buluşan Sorescu'nun vuruşu son anda araya giren Brown'dan kornere gitti.

28. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla topu önünde bulan Sorescu'nun ceza yayı gerisinden sert şutu üstten dışarı çıktı.

33. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan gelişen atağında topla buluşan Brown'ın ceza sahası içerisine ortasına Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda top yandan dışarı gitti.

35. dakikada Guendouzi'nin ara pasıyla ceza sahasında sıfıra inen Kerem'in yerden pasına Grenwood'un vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Gaziantep’te sessiz gece! Fenerbahçe deplasmandan 1 puanla döndü - 2

37. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Savunma arkasına atılan topu önünde bulan Kerem'in ara pasında Guendouzi'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

40. dakikada Gaziantep FK'de kaleci Tobiasz'ın uzun vuruşunda savunma arkasında topla buluşup ceza sahası içerisine giren Sorescu'nun çarprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

43. dakikada Maxim'in ceza sahası dışına ortasında topu önünde bulan Kozlowski'nin ara pasında Gidado'nun kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Gaziantep’te sessiz gece! Fenerbahçe deplasmandan 1 puanla döndü - 3

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe 0-0 kaldı.

46. dakikada Fenerbahçe'nin gelişen atağında Guendouzi'nin pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içerisine ara pasında Brown'nın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

53. dakikada Lukaku'nun ara pasında ceza sahasına sarkan Guendouzi'nin vuruşunu önce savunma uzaklaştırdı, ceza sahası dışına açılan topa Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

56. dakikada Kante'nin pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Greenwood'un rakibini çalımladıktan sonra yerden şutu yandan az farkla dışarı gitti.

67. dakikada ceza sahası solunda topla buluşan Vedat Muric'in penaltı noktasına yerden pasına Brown'ın tek vuruşunda top kaleci Tobiasz'da kaldı.

72. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin sert şutunda kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.

87. dakikada Greenwood'un ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta top üst direkten döndü.

Karşılaşma, 0-0 beraberlikle tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Teknik Direktör İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Roma karşılaşması 11'inden 2 değişikliğe gitti. Cezası nedeniyle forma giyemeyen Matteo Guendouzi, ligde formasına kavuşurken, Bartuğ Elmaz yedek kulübesinde yer aldı. Hücumda ise Vedat Muriqi'nin yerine Romelu Lukaku şans buldu.

Gaziantep’te sessiz gece! Fenerbahçe deplasmandan 1 puanla döndü - 4

LUKAKU, İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Romelu Lukaku, ilk kez 11'de görev aldı. Lukaku, ligde ve Avrupa'da toplam 6 maçta da sonradan oyuna dahil oldu.

Gaziantep’te sessiz gece! Fenerbahçe deplasmandan 1 puanla döndü - 5

FENERBAHÇE'NİN 11'İ

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu ve Romelu Lukaku 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlerde Mert Günok, Nelson Smedo, Yiğit Efe Demir, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Dorgeles Nene, Vedat Muriqi ise yedek bekledi.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

#Fenerbahçe #Gaziantep FK
Önceki Haber
İsmail Kartal'ın istifa geri çekmesine eski hoca Ersun Yanal tepki gösterdi: "Oturmasını ve kalkmasını bileceksin"
İsmail Kartal'ın istifa geri çekmesine eski hoca Ersun Yanal tepki gösterdi: "Oturmasını ve kalkmasını bileceksin"
Kanarya'da milli ara sonrası Lukaku form tuttuğunda ilk 11 adayı olacak! Teknik heyet her iki santrforu da gözlemleyecek
Sonraki Haber
Kanarya'da milli ara sonrası Lukaku form tuttuğunda ilk 11 adayı olacak! Teknik heyet her iki santrforu da gözlemleyecek
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın