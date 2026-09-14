Gaziantep’te sessiz gece! Fenerbahçe deplasmandan 1 puanla döndü

Gaziantep FK ile Fenerbahçe, 2026/2027 Süper Lig’in 5. hafta kapanış maçında karşılaştı. Fenerbahçe maçın ikinci yarısında etkili bir oyun ortaya koysa da aradığı golü bulamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Bu beraberlikle sarı-lacivertliler ligdeki puanını 7'ye yükseltti.