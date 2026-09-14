Gaziantep’te sessiz gece! Fenerbahçe deplasmandan 1 puanla döndü
Gaziantep FK ile Fenerbahçe, 2026/2027 Süper Lig’in 5. hafta kapanış maçında karşılaştı. Fenerbahçe maçın ikinci yarısında etkili bir oyun ortaya koysa da aradığı golü bulamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Bu beraberlikle sarı-lacivertliler ligdeki puanını 7'ye yükseltti.
Gaziantep FK ile Fenerbahçe, 2026/2027 Süper Lig'in 5. hafta kapanış maçında karşılaştı. Fenerbahçe maçın ikinci yarısında etkili bir oyun ortaya koysa da aradığı golü bulamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Bu beraberlikle sarı-lacivertliler ligdeki puanını 7'ye yükseltti.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
15. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında ceza yayında topla buluşan Sorescu'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
17. dakikada Brown'ın sol kanatta korner direği yanından uzun kullandığı taç atışına kale önünde bulunan Ake'nin kafa vuruşunda top kaleci Tobiasz'da kaldı.
23. dakikada Kerim Çalhanoğlu'nun uzun pasında arka direkte topla buluşan Sorescu'nun vuruşu son anda araya giren Brown'dan kornere gitti.
28. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla topu önünde bulan Sorescu'nun ceza yayı gerisinden sert şutu üstten dışarı çıktı.
33. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan gelişen atağında topla buluşan Brown'ın ceza sahası içerisine ortasına Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda top yandan dışarı gitti.
35. dakikada Guendouzi'nin ara pasıyla ceza sahasında sıfıra inen Kerem'in yerden pasına Grenwood'un vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
37. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Savunma arkasına atılan topu önünde bulan Kerem'in ara pasında Guendouzi'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
40. dakikada Gaziantep FK'de kaleci Tobiasz'ın uzun vuruşunda savunma arkasında topla buluşup ceza sahası içerisine giren Sorescu'nun çarprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
43. dakikada Maxim'in ceza sahası dışına ortasında topu önünde bulan Kozlowski'nin ara pasında Gidado'nun kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.