İsmail Kartal istifa kararının perde arkasını anlattı: Biraz duygusal davranmış olabilirim

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından aldığı ancak Aziz Yıldırım yönetimi tarafından kabul edilmeyen istifa kararıyla ilgili ilk kez konuştu. Kartal, maç sırasında tribünden kafasına su şişesi gelmesinin kendisini üzdüğünü belirterek, “Ben bu camianın bir evladıyım. Taraftarın beni istemediği yerde durmam hoş olmaz.” dedi. “Biraz duygusal davranmış olabilirim.” diyen Kartal, yönetimle yaptığı görüşmenin ardından sorunun çözüldüğünü ve görevine devam ettiğini söyledi.