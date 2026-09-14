İsmail Kartal istifa kararının perde arkasını anlattı: Biraz duygusal davranmış olabilirim
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından aldığı ancak Aziz Yıldırım yönetimi tarafından kabul edilmeyen istifa kararıyla ilgili ilk kez konuştu. Kartal, maç sırasında tribünden kafasına su şişesi gelmesinin kendisini üzdüğünü belirterek, “Ben bu camianın bir evladıyım. Taraftarın beni istemediği yerde durmam hoş olmaz.” dedi. “Biraz duygusal davranmış olabilirim.” diyen Kartal, yönetimle yaptığı görüşmenin ardından sorunun çözüldüğünü ve görevine devam ettiğini söyledi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından aldığı ancak Aziz Yıldırım yönetimi tarafından kabul edilmeyen istifa kararıyla ilgili ilk kez konuştu. Deneyimli teknik adam, kararının arkasındaki süreci anlattı.
KARTAL NEDEN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI
Kartal, "Roma maçının ardından yaşananlara dair sizin söylemek istedikleriniz neler? Oyuncuların geri dönüşleri nasıl oldu?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"BEN BU CAMİANIN EVLADIYIM"
"Öncelikle ben bu camianın bir evladıyım. Maç 1-1'ken, her şey iyi giderken, tribünden kafama su şişesi geldi. Bu beni çok üzdü. Taraftarın beni istemedikleri yerde durmam hoş olmaz. Biraz buna üzüldüm."
"BİRAZ DUYGUSAL DAVRANMIŞ OLABİLİRİM"
"Maç sonunda biraz duygusal davranmış olabilirim. Daha sonra yönetimle açık açık konuştuk. Şu anda bir problem yok ve devam ediyorum. Oyuncularım geri gelmeme çok sevindi. Birbirimize alıştık. Onlar da çok mutlu oldular. Herhangi bir problem yok. Devam ediyoruz."
PERFORMANSI
İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında bu sezon 11 maça çıktı. Bu maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda rakip fileleri 15 defa havalandırdı. Kalesinde ise 9 gole engel olamadı.