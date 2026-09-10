MERT MÜLDÜR VE İSMAİL YÜKSEK AVRUPA'DA BU SEZON İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin milli oyuncuları Mert Müldür ve İsmail Yüksek, bu sezon Avrupa'da ilk kez 11'de görev aldı. Bu sezon ilk 11'de sadece ligde Gençlerbirliği karşısında görev yapan Mert ve İsmail, Avrupa'da ise bazı maçlarda oyuna sonradan dahil olmuştu.

KEREM 3 MAÇIN ARDINDAN 11'DE

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, 3 resmi maçın ardından ilk 11'de yer aldı.

Ligde Konyaspor müsabakasında yaşadığı darbe nedeniyle Olimpik Lyon ve Samsunspor maçlarını kaçıran Kerem, Beşiktaş derbisinde ise sonradan oyuna dahil olmuştu.

Teknik direktör Kartal, Kerem'i Roma karşısında ilk 11'de değerlendirdi.