Fenerbahçe geri döndü ama galibiyet gelmedi! Roma ile puanlar paylaşıldı
Fenerbahçe ile AS Roma 2026/2027 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler 39. dakikada Cristante'nin attığı golle geriye düşse de 48'de Archie Brown'un golüyle skoru eşitledi. Maçta başka gol olmazken temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanını aldı.
Fenerbahçe, 2026/27 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalyan temsilcisi Roma'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, 39. dakikada Cristante'nin golüyle 1-0 geriye düştü. İkinci yarıya hızlı başlayan temsilcimiz, 48. dakikada Archie Brown'un kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda skor değişmeyince mücadele 1-1 sona erdi.
MERT MÜLDÜR VE İSMAİL YÜKSEK AVRUPA'DA BU SEZON İLK KEZ 11'DE
Fenerbahçe'nin milli oyuncuları Mert Müldür ve İsmail Yüksek, bu sezon Avrupa'da ilk kez 11'de görev aldı. Bu sezon ilk 11'de sadece ligde Gençlerbirliği karşısında görev yapan Mert ve İsmail, Avrupa'da ise bazı maçlarda oyuna sonradan dahil olmuştu.
KEREM 3 MAÇIN ARDINDAN 11'DE
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, 3 resmi maçın ardından ilk 11'de yer aldı.
Ligde Konyaspor müsabakasında yaşadığı darbe nedeniyle Olimpik Lyon ve Samsunspor maçlarını kaçıran Kerem, Beşiktaş derbisinde ise sonradan oyuna dahil olmuştu.
Teknik direktör Kartal, Kerem'i Roma karşısında ilk 11'de değerlendirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
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1. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Greenwood'un pasında topla buluşan Bartuğ Elmaz'ın sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Svilar, meşin yuvarlağı kontrol etti.
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12. dakikada Vedat Muriqi'in pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Svilar, meşin yuvarlağı çeldi.
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21. dakikada Kone'nin pasında ceza sahasına sarkan Dybala'nın sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Ederson, gole izin vermedi.
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39. dakikada Roma 1-0 öne geçti. Malen'in pasında ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Cristante'nin vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 0-1.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Greenwood'un ara pasında Archie Brown, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
- 52. dakikada Kante'nin ara pasında Vedat Muriqi sağ çaprazda topla buluşup şutunu çekti ancak kaleci Svilar meşin yuvarlağı ayağıyla çeldi.
- 60. dakikada sol taraftan Rensch'in ortasında Soule kale önünde kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.
- 63. dakikada Ederson'un uzun vurduğu topu Muriqi kafayla Greenwood'a indirdi. Greenwood, ceza sahası sağ çaprazında Hermoso'nun kontrolüne alamadığı topu alıp yakın direğe şutunu çekti ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
- 68. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Dybala, Kerem'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Gil Manzano, doğrudan penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR tarafından yapılan uyarıyla pozisyonun ceza sahası dışında olduğu tespit edildi ve serbest vuruş kararı verildi.
- 72. dakikada Greenwood'un sağ taraftan pasında Lukaku ceza sahası sağ tarafında topla buluştu. Lukaku'nun kale önüne çevirdiği topta Oğuz Aydın'ın şutunda Rench'in ayağını koymasıyla havalanan topu kaleci Svilar kontrol etti.
- 76. dakikada sağ tarafta topu alıp çalımlarla ceza sahasına giren Dybala'nın ceza sahası sağ çaprazında uzak direğe yerden şutunda kaleci Ederson uzanarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.
86. dakikada sol taraftan Levent'in orta yaparak kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Ake'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
MONTELLA TRİBÜNDE
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe ile Roma arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçını tribünden takip etti.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında İtalyan ekibi Roma'yı konuk etti. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da bu müsabakayı izleyenler arasındaydı. Montella, yardımcısı ile birlikte karşılaşmayı protokol tribününden seyretti.