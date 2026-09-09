Fenerbahçe , Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 10 Eylül Perşembe günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin kritik Roma karşılaşması öncesinde Marco Asensio gelişmesi yaşandı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan İspanyol yıldızın, zorlu mücadelede forma giyemeyeceği öğrenildi.

ASENSİO YİNE YOK

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalyan temsilcisi Roma'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ederken, teknik heyetin Marco Asensio konusunda temkinli davranma kararı aldığı belirtildi.

Milliyet'in haberine göre Sakatlığı süren Marco Asensio, Roma maçında da çok yüksek ihtimalle takımdaki yerini alamayacak. Trendyol Süper Lig'deki Samsunspor ve Beşiktaş karşılaşmalarında forma giyemeyen İspanyol yıldız, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında görev yapamayacak. Dizinde ağrıları bulunan Asensio, Lyon deplasmanında da oynayamamıştı.