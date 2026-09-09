Fenerbahçe Asensio'yu 10 Eylül Kadıköy'de Roma karşısında riske etmiyor: Teknik heyet dönüşü kontrollü planladı
Fenerbahçe'de kritik Roma maçı öncesi 10 numara pozisyonundan kötü haber geldi. İspanyol yıldız Marco Asensio, sarı-lacivertlilerin evinde Roma'yı konuk edeceği maçta forma giyemeyecek. Asensio'nun hafta sonu oynanacak Gaziantep maçında da oynaması beklenmiyor.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 10 Eylül Perşembe günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin kritik Roma karşılaşması öncesinde Marco Asensio gelişmesi yaşandı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan İspanyol yıldızın, zorlu mücadelede forma giyemeyeceği öğrenildi.
ASENSİO YİNE YOK
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalyan temsilcisi Roma'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ederken, teknik heyetin Marco Asensio konusunda temkinli davranma kararı aldığı belirtildi.
Milliyet'in haberine göre Sakatlığı süren Marco Asensio, Roma maçında da çok yüksek ihtimalle takımdaki yerini alamayacak. Trendyol Süper Lig'deki Samsunspor ve Beşiktaş karşılaşmalarında forma giyemeyen İspanyol yıldız, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında görev yapamayacak. Dizinde ağrıları bulunan Asensio, Lyon deplasmanında da oynayamamıştı.
GAZİANTEP MAÇINDA DA OLMAYABİLİR
İspanyol futbolcunun yalnızca Roma mücadelesinde değil, Süper Lig'de oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında da ilk 11'de görev yapmasının beklenmediği aktarıldı.
Fenerbahçe teknik heyetinin, Asensio'nun tamamen hazır hale gelmesi için oyuncuyu riske etmeyeceği ve dönüş sürecini kontrollü şekilde planladığı kaydedildi.
GUENDOUZI CEZALI
Sarı-lacivertlilerde önemli bir eksik de orta sahada göze çarpıyor. UEFA'dan 4 maç men cezası alan Guendouzi, Roma karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Fransız orta saha, Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesi 2. maçı sonunda Lyon taraftarlarına yönelik el hareketi yapmış ve bu yüzden UEFA tarafından 4 maç men cezasına çarptırılmıştı.